قبل مشاركة واتساب معلوماتك عليه.. اعرف إزاي تحذف حسابك على فيسبوك

بعد أن تعرضت أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شهرة في العالم للعديد من الانتقادات بسبب سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق التراسل الفورى التابع لها " واتساب "، أعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم بشأن استخدام تطبيقات وخدمات شركة فيسبوك الأمريكية، لانتهاكها خصوصية مئات الملايين من المستخدمين حول العالم من أجل زيادة أرباحها.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يعتزم معظم المستخدمين المهتمين بالخصوصية الحفاظ على بياناتهم من أجل عدم مشاركاتها على شبكة التواصل فيسبوك أو التخلص من وابل الإعلانات التي تنوى الشركة الأمريكية طرحها على مستخدميها وفقا لميولهم واهتماماتهم كما تنص السياسة الجديدة القيام بحذف حساباتهم على " فيسبوك ".









ووفقا للموقع التقني، فإن أرشيف فيسبوك Facebook الخاصة بك يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بحسابك، بما في ذلك صورك وجلساتك النشطة وسجل الدردشة وعناوين IP وبيانات التعرف على الوجه والإعلانات التي نقرت عليها.





وعلى سبيل المثال لا الحصر يوجد عدد كبير من المعلومات الشخصية التي يجب أن تحتفظ بإمكانية الوصول إليها قبل القيام بحذف حسابك على فيسبوك:









لتنزيل أرشيف بياناتك على فيسبوك من على الويب:





1. افتح حسابك على موقع "فيسبوك"، عبر أي متصفح ويب ثم انقر على السهم لأسفل أعلى يمين الشاشة.





2. انقر على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy، ثم الإعدادات Settings.





3. من القائمة الجانبية على يمين الصفحة، انقر على معلوماتك على فيسبوك Your Facebook Information.





4. ستظهر لك صفحة جديدة، وابحث وانقر على خيار تنزيل معلوماتك Download Your Information.





5. يمكنك تحديد المعلومات التي تريد تنزيلها أو تنزيلها كلها في الجزء العلوى من الصفحة، حدد النطاق الزمني من القائمة المنسدلة، وقم بتنزيل بياناتك إما بتنسيق HTML أو JSON.





6. انقر على "إنشاء ملف" وسيتم إعلامك عبر البريد الإلكتروني عندما يكون ملفك جاهزًا.





7. بعد الانتهاء من تنزيل الأرشيف، يمكنك الآن حذف حسابك.









ولحذف حسابك على فيسبوك اتبع الخطوات التالية:





1. افتح حسابك على موقع "فيسبوك"، عبر أي متصفح ويب ثم انقر على السهم لأسفل أعلى يمين الشاشة.





2. انقر على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy، ثم الإعدادات Settings.





3. من القائمة الجانبية على يمين الصفحة، انقر على معلوماتك على فيسبوك Your Facebook Information.





4. انقر على خيار التعطيل أو الحذف Deactivation and Deletion، واختر بين تعطيل حسابك مؤقتا أو حذفه نهائيا.





5. إذا كنت تريد حذفه، فانقر فوق "حذف الحساب Delete Account" في تلك الصفحة، أو أنقر على الرابط التالي للوصول إلى صفحة الحذف.





6. بمجرد النقر فوق "حذف حسابي" سيتم وضع علامة على حسابك للإنهاء ولا يمكن للآخرين الوصول إليه على المنصة.