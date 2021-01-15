نشرها على فيسبوك..دكتور جامعي يفبرك تنمر رجل شرطة عليه بـ مرور بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرضه للتنمر داخل إحدى وحدات المرور بالدقهلية.





تداول على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) مقطع فيديو لأحد الأشخاص ( من ذوى الإحتياجات الخاصة) إدعى خلاله تعرضه للتنمر من قبل أحد رجال الشرطة بإحدى وحدات المرور بالدقهلية وعدم تمكنه من تجديد رخصة القيادة الخاصة به .





بالفحص تبين أن المذكور ( دكتور جامعى – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية) وأنه سبق وأن تقدم لتجديد رخصة قيادة من وحدة المرور التابع لها ، إلا أنه نظرًا لعدم إتمام الإجراءات لم يتم التجديد، كما أنه قام بالتقدم مرة أخرى وتم إختباره وإستخراج الرخصة عقب إتمام كافة الإجراءات .





ويشار إلى أن المذكور لم يتردد على وحدة المرور المشار إليها منذ شهر مارس 2020 ولم يثبت صحة إدعائه بشأن تلك الواقعة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



