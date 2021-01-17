واتساب يستجيب لمستخدميه ويعلن عن هذا القرار.. تفاصيل .. صور

"إنه لا يقرأ أو يستمع إلى المحادثات الشخصية للمستخدمين كما أن هذه المحادثات مشفرة من طرف إلى طرف ولا يمكن اختراقها أو التنصت عليها".

وفى استجابة من التطبيق للهجوم الكبير عليه وموجة الغضب التى اجتاحت مستخدمى تطبيقات الدردشة فى العالم، والتى أدت إلى هجرة المستخدمين إلى تطبيقات أخرى ، قال

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وأوضح واتسآب فى وقت سابق عددا من الحقائق الخاصة بالسياسة الجديدة للخصوصية والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوم 15 مايو بدلا من يوم 8 فبراير القادم وتشمل :

وأوضح واتسآب فى وقت سابق عددا من الحقائق الخاصة بالسياسة الجديدة للخصوصية والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوم 15 مايو بدلا من يوم 8 فبراير القادم وتشمل :

وأضاف التطبيق أنه ملتزم تمام الالتزام بخصوصية مستخدميه الذين يتراوح عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، كما أنه لا يقوم على الإطلاق بمشاركة بيانات مستخدميه مع تطبيق فيسبوك، خاصة المكالمات الشخصية أو الصور أو الرسائل الخاصة للمستخدمين" .

وأضاف التطبيق أنه ملتزم تمام الالتزام بخصوصية مستخدميه الذين يتراوح عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، كما أنه لا يقوم على الإطلاق بمشاركة بيانات مستخدميه مع تطبيق فيسبوك، خاصة المكالمات الشخصية أو الصور أو الرسائل الخاصة للمستخدمين" .

- ستكون لدى الشركات خيار استخدام خدمات الاستضافة الآمنة من من فيسبوك لإدارة محادثات واتسآب مع عملائها ، والإجابة على الأسئلة.





- تستطيع الشركات إرسال معلومات مثل إيصالات الشراء، حيث إذا كنت تتواصل مع شركة ما، فيمكنها رؤية ما تقوله ثم استخدام هذه المعلومات للتسويق، والتي قد تتضمن الإعلان على فيسبوك، حيث سيتم تصنيف المحادثات بوضوح مع الشركات التي تستخدم خدمات استضافة فيسبوك.





- يتيح التفاعل مع ميزة التجارة في فيسبوك عبر تطبيق واتسآب استخدام نشاط التسوق الخاص بالشخص لعرض الإعلانات ذات الصلة على فيسبوك وإنستجرام، حيث تعتبر هذه الميزة اختيارية وعند استخدامها، سيخبرك واتسآب بكيفية مشاركة بياناتك مع فيسبوك.



