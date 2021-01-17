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تكنولوجيا

واتساب يستجيب لمستخدميه ويعلن عن هذا القرار.. تفاصيل .. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 12:49 ص
واتسآب يستجيب لمستخدميه
واتسآب يستجيب لمستخدميه ويعلن عن هذا القرار فى ستورى عاجلة
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ندى على
نشر تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp "ستورى" عاجلة لجميع مستخدميه، يشرح فيها أن التطبيق لا يقوم بمشاركة البيانات الخاصة بالمستخدمين مع تطبيق فيسبوك، خاصة جهات الاتصال الخاصة بمستخدميه فى التطبيق والتى تشمل أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق، بالإضافة إلى أنه لا يقوم بمشاركة الموقع الجغرافى كما لا يقوم بحفظ البيانات الخاصة بالموقع. 

وفى استجابة من التطبيق للهجوم الكبير عليه وموجة الغضب التى اجتاحت مستخدمى تطبيقات الدردشة فى العالم، والتى أدت إلى هجرة المستخدمين إلى تطبيقات أخرى ، قال واتسآب "إنه لا يقرأ أو يستمع إلى المحادثات الشخصية للمستخدمين كما أن هذه المحادثات مشفرة من طرف إلى طرف ولا يمكن اختراقها أو التنصت عليها". 

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وأضاف التطبيق أنه ملتزم تمام الالتزام بخصوصية مستخدميه الذين يتراوح عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، كما أنه لا يقوم على الإطلاق بمشاركة بيانات مستخدميه مع تطبيق فيسبوك، خاصة المكالمات الشخصية أو الصور أو الرسائل الخاصة للمستخدمين" . 

وأوضح واتسآب فى وقت سابق عددا من الحقائق الخاصة بالسياسة الجديدة للخصوصية والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوم 15 مايو بدلا من يوم 8 فبراير القادم وتشمل : 

- ستكون لدى الشركات خيار استخدام خدمات الاستضافة الآمنة من من فيسبوك لإدارة محادثات واتسآب مع عملائها ، والإجابة على الأسئلة. 

- تستطيع الشركات إرسال معلومات مثل إيصالات الشراء، حيث إذا كنت تتواصل مع شركة ما، فيمكنها رؤية ما تقوله ثم استخدام هذه المعلومات للتسويق، والتي قد تتضمن الإعلان على فيسبوك، حيث سيتم تصنيف المحادثات بوضوح مع الشركات التي تستخدم خدمات استضافة فيسبوك. 

- يتيح التفاعل مع ميزة التجارة في  فيسبوك عبر تطبيق واتسآب استخدام نشاط التسوق الخاص بالشخص لعرض الإعلانات ذات الصلة على فيسبوك وإنستجرام، حيث تعتبر هذه الميزة اختيارية وعند استخدامها، سيخبرك واتسآب بكيفية مشاركة بياناتك مع فيسبوك. 

- يؤدي الضغط على أى إعلان في فيسبوك إلى طرح  خيار إرسال رسالة إلى الشركة من خلال واتسآب إلى السماح لـ فيسبوك بعرض المزيد من الإعلانات ذات الصلة. 

-  لا تؤثر السياسة الجديدة على خصوصية الرسائل مع الأصدقاء والعائلة، حيث لا يمكن لواتسآب أو فيسبوك رؤية الرسائل الخاصة كما تقول الشركة إنها لا تحتفظ بسجلات لمن يرسلون رسائل أو أو يقومون بالاتصال فى التطبيق. 


وكان تطبيق الدردشة Signal سيجنال قد تجاوز 50 مليون عملية تحميل على متجر تطبيقات جوجل Play Store ، وذلك بعد تحقيقه 25 مليونا فى 72 ساعة فقط من القرارات التى اتخذها تطبيق واتسآب والتى أدت لهجر المستخدمين له. 


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