ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

البديل السعودي لواتساب.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق pingme

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:00 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن تطبيق pingme السعودى
Advertisements
ندى على
فى ظل أزمة الخصوصية التى أصبحت تطارد تطبيق واتسآب، تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق بديل جديد محلى ومنافس للواتسآب بعدما أعلن واتسآب عن قيامه بمشاركة بيانات المستخدمين مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى. 

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فإن عددا من التقنيين السعوديين دشنوا تطبيقا جديدا محليا يسمى pingme ، حيث سيكون تطبيق   المراسلات السعودي الأول للرسائل الفورية والدردشة، حيث سينطلق التطبيق فى أول فبراير القادم. 


وتطبيق pingme سيعمل على نظامى التشغيل أندرويد و آيفون، كما سيتمتع التطبيق بخاصية التشفير من طرف لطرف، حيث لن يتم تسريب المكالمات والرسائل والصور الشخصية، كما لن يشارك التطبيق بيانات المستخدمين. 

يعد تطبيق pingme أول تطبيق عربى للمراسلات والدردشة الفورية، حيث يضم التطبيق كل مميزات واتسآب من المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى الرسائل والصور، كما أن التطبيق يتميز بمجانيته وعدم تطلب أى رسوم للاشتراك فيه أو تحميله. 

وجاء نص الإعلان عن التطبيق كالآتى : 

 “حرصا منا ومن منطلق حماية الخصوصية لمملكتنا الغالية على قلوبنا ومواكبة لرؤية سمو سيدي ولي العهد السعودي الأمير / محمد بن سلمان. تم الاتفاق على تدشين أول تطبيق سعودي للرسائل الفورية ومشاركة الصور والفيديوهات والمزيد من الخيارات المتعددة سيتم الإطلاق في 1FEB” . 

كما يمكن تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط.  

وكان تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp نشر "ستورى" عاجلة لجميع مستخدميه، أمس ، يشرح فيها أن التطبيق لا يقوم بمشاركة البيانات الخاصة بالمستخدمين مع تطبيق فيسبوك، خاصة جهات الاتصال الخاصة بمستخدميه فى التطبيق والتى تشمل أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق، بالإضافة إلى أنه لا يقوم بمشاركة الموقع الجغرافى كما لا يقوم بحفظ البيانات الخاصة بالموقع.

وفى استجابة من التطبيق للهجوم الكبير عليه وموجة الغضب التى اجتاحت مستخدمى تطبيقات الدردشة فى العالم، والتى أدت إلى هجرة المستخدمين إلى تطبيقات أخرى ، قال واتسآب "إنه لا يقرأ أو يستمع إلى المحادثات الشخصية للمستخدمين كما أن هذه المحادثات مشفرة من طرف إلى طرف ولا يمكن اختراقها أو التنصت عليها".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد شروطه الإجبارية الجديدة.. تعرف على أفضل بدائل لتطبيق واتساب

بعد إثارته للجدل وتهديده المستخدمين.. 5 تطبيقات تتفوق على واتسآب

مليون تحميل زيادة فى يوم واحد.. موجة غضب وهجرة جماعية من واتسآب إلى سيجنال.. تفاصيل

يهدد 2 مليار شخص.. قصة تحديث واتساب واختراق الخصوصية

بعد أزمة سياسة الخصوصية.. كارثة جديدة تهدد المستخدمين فى واتساب

لو متعرفهاش.. 9 ميزات لـ واتساب غير موجودة في Signal

ترشيحاتنا

سر ارتباط المسيحيين بالقلقاس والقصب في عيد الغطاس

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

مدبولي : تراجع البطالة بنسبة 7.3% على الرغم من جائحة كورونا

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية