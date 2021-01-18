البديل السعودي لواتساب.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق pingme

فى ظل أزمة الخصوصية التى أصبحت تطارد تطبيق واتسآب ، تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق بديل جديد محلى ومنافس للواتسآب بعدما أعلن واتسآب عن قيامه بمشاركة بيانات المستخدمين مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى.





وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فإن عددا من التقنيين السعوديين دشنوا تطبيقا جديدا محليا يسمى pingme ، حيث سيكون تطبيق المراسلات السعودي الأول للرسائل الفورية والدردشة، حيث سينطلق التطبيق فى أول فبراير القادم.









وتطبيق pingme سيعمل على نظامى التشغيل أندرويد و آيفون، كما سيتمتع التطبيق بخاصية التشفير من طرف لطرف، حيث لن يتم تسريب المكالمات والرسائل والصور الشخصية، كما لن يشارك التطبيق بيانات المستخدمين.





يعد تطبيق pingme أول تطبيق عربى للمراسلات والدردشة الفورية، حيث يضم التطبيق كل مميزات واتسآب من المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى الرسائل والصور، كما أن التطبيق يتميز بمجانيته وعدم تطلب أى رسوم للاشتراك فيه أو تحميله.





وجاء نص الإعلان عن التطبيق كالآتى :





“حرصا منا ومن منطلق حماية الخصوصية لمملكتنا الغالية على قلوبنا ومواكبة لرؤية سمو سيدي ولي العهد السعودي الأمير / محمد بن سلمان. تم الاتفاق على تدشين أول تطبيق سعودي للرسائل الفورية ومشاركة الصور والفيديوهات والمزيد من الخيارات المتعددة سيتم الإطلاق في 1FEB” .





كما يمكن تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط.





وكان تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp نشر "ستورى" عاجلة لجميع مستخدميه، أمس ، يشرح فيها أن التطبيق لا يقوم بمشاركة البيانات الخاصة بالمستخدمين مع تطبيق فيسبوك، خاصة جهات الاتصال الخاصة بمستخدميه فى التطبيق والتى تشمل أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق، بالإضافة إلى أنه لا يقوم بمشاركة الموقع الجغرافى كما لا يقوم بحفظ البيانات الخاصة بالموقع.





وفى استجابة من التطبيق للهجوم الكبير عليه وموجة الغضب التى اجتاحت مستخدمى تطبيقات الدردشة فى العالم، والتى أدت إلى هجرة المستخدمين إلى تطبيقات أخرى ، قال واتسآب "إنه لا يقرأ أو يستمع إلى المحادثات الشخصية للمستخدمين كما أن هذه المحادثات مشفرة من طرف إلى طرف ولا يمكن اختراقها أو التنصت عليها".



