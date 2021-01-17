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تكنولوجيا

ليس آمنا كما تعتقد.. 3 حقائق صادمة عن تطبيق تيليجرام

الأحد 17/يناير/2021 - 11:00 م
3 حقائق صادمة عن
3 حقائق صادمة عن تطبيق تيليجرام
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ندى على
أدت موجة الغضب الكبيرة تجاه تطبيق واتسآب إلى ارتفاع هائل فى عدد من التطبيقات الأخرى المنافسة مثل تطبيق تيليجرام وسيجنال الذى دعا إلى استخدامه عدد من المشاهير على رأسهم إيلون ماسك، الأمر الذى وصل إلى وصول تليجرام إلى أكثر من 25 مليون خلال 72 ساعة فقط مع أكثر من 500 ألف مستخدم نشط شهريا، ولكن هل تيلجرام هو التطبيق الأكثر أمانا من واتسآب الذى سيشارك بيانات مستخدميه مع فيسبوك.  

وفقا لموقع Restore Privacy فإن تطبيق تيليجرام ينطوى على عدد من المخاطر وليس آمنا بالشكل الذى يعتقده الكثيرون، حيث هناك بعض الحقائق التى يجب معرفتها يجب استخدام التطبيق، والتى لا تشكل نسبة أمانا عالية للكثيرين، ومنها: 


- لايقوم تطبيق تيليجرام بالتشفير من طرف لطرف 

حيث يقدم  تيليجرام تشفيرًا اختياريًا من طرف إلى طرف، لذا عليك أن تبدأ محادثة سرية في التطبيق، و يتم تشفير جميع رسائل تيليجرام ، ولكن الشركة المسؤولة عن تيليجرام يمكنها تقنيًا عرض رسائلك على خادمها إذا رغبت في ذلك ما لم تبدأ محادثة سرية.

- يقوم بتخزين البيانات الخاصة بك 

ويقوم تطبيق تيليجرام بتخزين رقم الهاتف الخاص بالمستخدمين، وكذلك أرقام الهواتف التى ياسلها، بالإضافة إلى أنه يقوم بحفظ بيانات IP الخاصة بالمستخدمين على عكس تطبيق سيجنال وبعض التطبيقات الأخرى التى لا تقوم بتخزين وحفظ IP المستخدمين. 

- تخزين ومشاركة بيانات الموقع 

وأثارت خاصية People Nearby ، فى الفترة الأخيرة، التى تقوم باقتراح المستخدمين القريبين أو المحيطين فى نطاق الموقع الجعرافى الذين يعيش فيه المستخدمون قلقا كبيرا بين المستخدمين، بسبب تفعيلها ، الأمر الذى يعتبر خطرا كبيرا على المستخدمين بسبب سهولة تحديد بيانات الموقع. 

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