كيف تخفى دردشاتك على تطبيق سيجنال بـ 4 خطوات فقط

Signal ، يعد من أفضل تطبيقات المراسلة اهتماما بالخصوصية، والذي بدأ مؤخرا باجتذاب العديد من الأشخاص إلى نظامه الأساسي كبديل أمن لواتساب. أعلن الملايين من المستخدمين عن نواياهم في حذف حساباتهم على تطبيق واتساب، لأن تطبيق سيجنال، يعد من أفضل تطبيقات المراسلة اهتماما بالخصوصية، والذي بدأ مؤخرا باجتذاب العديد من الأشخاص إلى نظامه الأساسي كبديل أمن لواتساب.





وبحسب ما ذكره موقع "gizbot"، يتيح لك تطبيق Signal إجراء مكالمات وإرسال رسائل ودردشة جماعية ومقاطع فيديو جماعية، وهو متاح مجانا لجميع أنظمة التشغيل من بينها أندرويد وios، وتسمح لك الشركة المالكة للتطبيق ربط حسابك بجهاز الكمبيوتر حتي وأن كان ههاتفك مقفلا.









ولحسن الحظ يتيح لك تطبيق سيجنال طريقة بسيطة لإخفاء دردشاتك، ولكنها مثل طريقة واتساب الرئيسية والتي تسمى أرشفة الدردشات، وخلال السطور القادمة نستعرض إليك كيفية إخفاء دردشات أو أرشفاتها على تطبيق التراسل المشفر سيجنال:





كيفية أرشفة دردشلت سيجنال على هواتف أندرويد:





1. إذا كنت قد قمت بتنزيل تطبيق سيجنال مسبقا على هاتفك الأندرويد، افتح التطبيق على جهازك.





2. من الصفحة الرئيسية للمحادثات انقر على الدردشة التي تريد إخفاءها أو أرشفتها.





3. انقر نقرة كطولة على الدردشة، سترى نافذة منبثقة على الشاشة انقر فوق خيار الأرشيف.





4. الآن، ستظهر دردشاتك المخفية في قسم المحادثات المؤرشفة.





كيفية أرشفة دردشلت سيجنال على هواتف آيفون:





1. افتح تطبيق سيجنال على هاتفك الآيفون.





2. انقر على الدردشة التي تريد إخفاءها.





3. قم بتمرير الدردشة إلى يسار الشاشة للحصول على شعار الأرشيف.





4. قم بتحديد خيار الأرشيف وسوف تعثر على دردشاتك المخفية ضمن قسم المحادثات المؤرشفة.