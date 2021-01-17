ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

كيف تخفى دردشاتك على تطبيق سيجنال بـ 4 خطوات فقط

الأحد 17/يناير/2021 - 02:58 م
سيجنال
سيجنال
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلن الملايين من المستخدمين عن نواياهم في حذف حساباتهم على تطبيق واتساب، لأن تطبيق سيجنال Signal، يعد من أفضل تطبيقات المراسلة اهتماما بالخصوصية، والذي بدأ مؤخرا باجتذاب العديد من الأشخاص إلى نظامه الأساسي كبديل أمن لواتساب.

وبحسب ما ذكره موقع "gizbot"، يتيح لك تطبيق Signal إجراء مكالمات وإرسال رسائل ودردشة جماعية ومقاطع فيديو جماعية، وهو متاح مجانا لجميع أنظمة التشغيل من بينها أندرويد وios، وتسمح لك الشركة المالكة للتطبيق ربط حسابك بجهاز الكمبيوتر حتي وأن كان ههاتفك مقفلا.


ولحسن الحظ يتيح لك تطبيق سيجنال طريقة بسيطة لإخفاء دردشاتك، ولكنها مثل طريقة واتساب الرئيسية والتي تسمى أرشفة الدردشات، وخلال السطور القادمة نستعرض إليك كيفية إخفاء دردشات أو أرشفاتها على تطبيق التراسل المشفر سيجنال: 

كيفية أرشفة دردشلت سيجنال على هواتف أندرويد:

1. إذا كنت قد قمت بتنزيل تطبيق سيجنال مسبقا على هاتفك الأندرويد، افتح التطبيق على جهازك.

2. من الصفحة الرئيسية للمحادثات انقر على الدردشة التي تريد إخفاءها أو أرشفتها.

3. انقر نقرة كطولة على الدردشة، سترى نافذة منبثقة على الشاشة انقر فوق خيار الأرشيف.

4. الآن، ستظهر دردشاتك المخفية في قسم المحادثات المؤرشفة.

كيفية أرشفة دردشلت سيجنال على هواتف آيفون:

1. افتح تطبيق سيجنال على هاتفك الآيفون.

2. انقر على الدردشة التي تريد إخفاءها.

3. قم بتمرير الدردشة إلى يسار الشاشة للحصول على شعار الأرشيف.

4. قم بتحديد خيار الأرشيف وسوف تعثر على دردشاتك المخفية ضمن قسم المحادثات المؤرشفة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 3 طرق.. يمكنك العثور على رسائل واتساب القديمة

5 خطوات فقط.. طريقة تعيين خلفية خاصة لكل محادثة على واتساب

تخلص من واتساب إلى الأبد.. هكذا يمكنك استخدام تطبيق سيجنال Signal

بتختفى في ثوان.. كل ما تريد معرفته عن الرسائل ذاتية الاختفاء في تطبيق Signal

بخطوات بسيطة.. كيفية نقل جهات اتصالك بالكامل من واتسآب إلى سيجنال.. صور

تعملها إزاي.. كيفية نقل دردشات واتساب الجماعية إلى تطبيق سيجنال

ترشيحاتنا

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

مكناش بنسمع غير صويت.. شوبير: الزمالك أخرس الألسنة بشأن أزمة سانت إيتيان

فضيحة أمريكية.. حقيقة تمويل دول ومنظمات أجنبية لأحداث الكونجرس

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية