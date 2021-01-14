تعملها إزاي.. كيفية نقل دردشات واتساب الجماعية إلى تطبيق سيجنال

تواصل الجدال حوال شروط الخدمة الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp ، والتي لاقت انتقادات كبيرة من جانب أكثر من مليارى مستخدم للتطبيق حول العالم، والمتعلقة بتحديث سياسة الخصوصية للاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى، والتي تعتمد على جمع البيانات الخاصة بالمستخدمين كأساس مهم للمشاركة في هذ الاندماج.





واتساب إلى التخلى عن التطبيق والبحث عن بديل يهتم أكثر بالخصوصية، حيث اشترك مئات الملايين من الأشخاص في تطبيق سيجنال Signal، ومنهم أغنى رجل بالعالم إيلون ماسك Elon Musk والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إلى جانب جاك دورسي Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر". وبحسب ما ذكره موقع "trak.in"، بدأ العديد من المستخدمين بعد الإعلان عن هذه السياسة الاجبارية المحدثة منإلى التخلى عن التطبيق والبحث عن بديل يهتم أكثر بالخصوصية، حيث اشترك مئات الملايين من الأشخاص في تطبيق سيجنال Signal، ومنهم أغنى رجل بالعالم إيلون ماسك Elon Musk والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إلى جانب جاك دورسي Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر".









وبالفعل بدأ العديد من المستخدمين إجراء هذا التبديل، مما جعل تطبيق سيجنال Signal يزداد شعبية كبيرة خلال الأيام الماضية، كأفضل تطبيق مجاني في متجري آب ستور وجوجل بلاي في الهند متجاوزًا تطبيق واتساب.





وقد يبدو تبديل المنصات سهلًا، ولكن من المهم نقل بياناتك إلى النظام الأساسي الجديد، لذا نشر مطورو تطبيق Signal، طريقة سهلة للغاية تتيح لك نقل محادثات مجموعات واتساب بسهولة وفي خطوات بسيطة.





كيفية نقل محادثات مجموعات واتساب إلى تطبيق سيجنال Signal:





الخطوة الأولى: افتح تطبيق Signal على هاتفك، قم بفتحه، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق.





الخطوة الثانية: من القائمة الجديدة، انقر على خيار إنشاء مجموعة Create a Group.





الخطوة الثلثة: قم بتسمية المجموعة التي تم إنشاؤها وأضف جهات الاتصال المطلوبة والتي يجب أن تملك حساب على تطبيق سيجنال أيضًا.





الخطوة الثالثة: افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من شاشة الدردشة.





الخطوة الرابعة: ستظهر لك قائمة جديدة، اضغط على خيار الإعدادات Settings.





الخطوة الخامسة: من النافذة المنبثقة اضغط على خيار رابط المجموعة Group Link، وقم بتمكين الزر بجوار الخيار، ومن النافذة نفسها انقر على خيار مشاركة Share أسفل الشاشة.





الخطوة السادسة: افتح مجموعة واتساب المراد نقلها والصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.





الخطوة السابعة: يمكن للأشخاص المشاركين في مجموعة واتساب النقر على هذا الرابط، للانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في Signal.