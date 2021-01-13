رقصة الموت.. تيليجرام يسخر من واتساب بهذه الطريقة

حاز تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، على النصيب الأكبر من اهتمام رواد السوشيال ميديا في العديد من المنشورات العامة علي منصتي فيسبوك وتويتر خلال الأيام الماضية.





ويرجع ذلك بعد أن أعلن تطبيق التراسل عن تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به لعام 2021، حيث يشعر العديد من المستخدمين حول العالم بالغضب من شروط الخدمة المحدثة، والتي ستساعد " فيسبوك " على إرسال الإعلانات المستهدفة لمستخدميها عبر خدمات الشركة مثل ماسنجر وإنستجرام وفيسبوك.









Telegram ، وسيجنال Signal، زيادة في عملية التنزيلات على متجري جوجل وآبل في بعض الدول من بينها الهند، بعد أن أعلن تطبيق التراسل التابع لفيسبوك شروط الخدمة الجديدة. وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، شهد تطبيق المراسلة الفورية المنافسين لوانساب، تيليجرام، وسيجنال Signal، زيادة في عملية التنزيلات على متجري جوجل وآبل في بعض الدول من بينها الهند، بعد أن أعلن تطبيق التراسل التابع لفيسبوك شروط الخدمة الجديدة.





ومن ناحية أخرى، احتفلت شركة "تيليجرام" بنشر مجموعة التغريدات من صور الـ Memes، على حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، ساخره فيها من تطبيق "واتساب" كإشارة لمكاسبها وتفوقها على منافسها الأكثر شهرة بعد اخفاقه في الاحتفاظ بمستخدميه الذين لجأوا إليه بعد شروط الخدمة المحدثة لتطبيق التراسل التابع لفيسبوك.





وإلى جانب ذلك، نشرت صفحة التطبيق الروسي الشهير "تيليجرام"، تغريدة جديدة تضم مقطع فيديو ساخر من "واتساب"، لفيديو "رقصة الموت" الشهيرة، والذي يضم مقطعا مصورا للرقصة ووضعت تيليجرام صورة لتطبيقلشروط واتساب على التابوت الخشبي، في إشارة إلى موت التطبيق بسبب شروطه الجديدة التي يعمد إلى إجبار مستخدميه حول العالم للموافقة عليها.





الجدير بالذكر أن منصة التراسل الفوري تيليجرام أطلقت في 14 أغسط عام 2013، ولديه أكثر من 400 مليون مستخدم نشط خلال السنوات الماصية، والتي تخطت هذا الحاجز خلال شهر يناير الجاري، ويوفر التطبيق ميزات فريدة مثل السمات القابلة للتخصيص، ومشاركة ملفات تصل إلى 2 جيجابايت، والمجموعات المستندة إلى الموقع، والرسائل المخزنة على السحابة، ورسائل التدمير الذاتي.