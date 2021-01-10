استخدمها فورا.. ميزة بـ هواتف آيفون تتيح لك قراءة رسائل "واتساب" دون علم المرسل

يحاول معظم مستخدمي واتساب " WhatsApp "، تجنب إظهار علامات القراءة الزرقاء عند استلام رسالة جديدة على تطبيق التراسل لأسباب مختلفة، وتعد هذه الميزة هي علامتي الصح بجوار الرسالة المرسلة التي من خلالها يعرف الراسل متى قرأ من المرسل إليه الرسالة.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، لتجنب ظهور علامات إيصالات القراءة read receipts، عند قراءة الرسائل الواردة يلجأ مستخدمو آيفون ببساطة إلى تفعيل "وضع الطائرة" على هواتفهم، وهو الخيار الذي يغلق بيانات الجوال حتي لا يظهر تطبيق " واتساب " الخاص بمرسل الرسالة أن المستلم قرأ النص أو شاهد الرسالة.









ولسوء الحظ، هذه الطريقة ليست فعالة مئة في المئة، لأنه بمجرد تشغيل وضع الطائرة مرة أخرى على هاتفك الآيفون، تظهر العلامات الزرقاء للمرسل، مما يعني أنه عليك البقاء في وضع عدم الاتصال بالإنترنت حتي لا يتمكن الطرف الآخر من معرفة أنك قراءة رسالته على "واتساب".





وإذا قمت بإيقاف تفعيل ميزة إيصالات القراءة من بين إعدادات التطبيق، والتي تتيح لك هذه الميزة إلغاء العلامات التي تضاء باللون الأزرق مما يعني أن الرسالة تمت قراءتها، وتحولها الخاصية علامات القراءة إلى اللون الرمادي مما يظهر للراسل أنك استلمت الرسالة ولم تقرأها بعد، لن تتمكن عند إرسال رسالة جديدة إلى المستخدمين الآخرين من معرفة من منهم قام بقراءة رسائلك حيث ستظل العلامات رمادية بالنسبة لك أيضا.





ولحسن الحظ، كشفت صحيفة "ذا صن" عن طريقة تعمل بشكل أفضل عن الطرق السابقة لقراءة الرسائل الواردة على حسابك "واتساب" دون أن يرد أو يعلم الراسل.





كيفية قراءة رسائل واتساب على هواتف آيفون دون علم الطرف الآخر





تأتي بعض إصدارات هواتف آيفون الأقدم مزودة بميزة غير معروفة تسمى رد الفعل اللمسي أو 3D Touch، والتي تمكن مستخدمي أجهزة آبل من استشعار قوة الضغط على الشاشة بحيث يمكنك الوصول لاختصارات سريعة بالتطبيقات واستعراض الروابط والصور بسرعة بمجرد الضغط بقوة على الشاشة، لذا يمكنك من خلال الضغط بقوة على الشاشة عرض خيارات جديدة.





حيث سوف تساعدك تلك الميزة على قراءة دردشات "واتساب" من خلال الضغط مرة واحدة على الرسالة والتي ستقوم بنقلك مباشرة إلى الرسائل، ولكن إذا ضغط بشدة مطولا لمدة ثوانٍ على دردشة واتساب سوف تحصل على معاينة للرسائل بملء الشاشة لمشاهدة ما تحويه.





وسوف تتيح لك هذه الميزة قراءة ما يصل إلى اثني عشر رسالة جديدة واردة على "واتساب" دون معرفة المرسلين أو إظهار علامة القراءة الزرقاء، ولكن لسوء الحظ، تعمل هذه الخاصية مع طرازات معينة من هواتف آيفون القديمة والتي تقدم دعما لـ 3D Touch، وهي:





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