بـ 5 خطوات.. هكذا تمنع واتساب من حفظ الصور والفيديو تلقائيا بهاتفك الآيفون

يعد واتساب WhatsApp ، تطبيق المراسلة الفورية والوسائط الاجتماعية الأكثر استخداما، حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخصا في جميع أنحاء العالم، خصوصا وأن التطبيق متاح مجانا ويمكن تنزيله من متجر تطبيقات "آبل" على هواتف آيفون iPhone لتبادل الرسائل والوسائط والمستندات مجانا.





هاتفك الآيفون ، والذي يمنع هذه الوسائط من تنزيلها بشكل تلقائي على جهازك والتي تشغل مساحة كبيرة من ذاكرة هاتفك الذكي. وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يتيح لك واتساب خيارا للتحكم في الصور ومقاطع الفيديو التي سيتم تنزيلها على، والذي يمنع هذه الوسائط من تنزيلها بشكل تلقائي على جهازك والتي تشغل مساحة كبيرة من ذاكرة هاتفك الذكي.









ويقوم تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمستندات بشكل افتراضي عند اتصالك ببيانات الهاتف أو شبكة الواي فاي، لذا إذا كنت تحاول الحفاظ على باقة بيانات الجوال فيمكنك اتبع الخطوات التالية لتعطيل خيار تنزيل الوسائط تلقائيا على "واتساب" والذي يستهلك الكثير من باقة الإنترنت الخاصة بك.





أولا: كيفية ضبط إعداد التنزيل التلقائي لوسائط واتساب على هواتف آيفون:





الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.

الخطوة الثانية: انقر على خيار الإعدادات settings.

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار التخزين والبيانات storage and data.

الخطوة الرابعة: الآن، يمكنك اختيار متي يقوم تطبيق واتساب بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا على جهازك، حدد الخيار مطلقا ولن يتم حفظها على هاتفك، أو أثناء تشغيل الواي فاي فقط وسيتم تنزيل الوسائط عن استخدامك للشبكة اللاسلكية.





- تذكر إذا قمت بتعيين إعدادات التنزيل التلقائي على "مطلقًا never"، فلن يتم تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا، ستحتاج إلى النقر يدويًا على كل ملف لتنزيله.





ثانيا: كيفية ضبط إعداد التنزيل التلقائي لوسائط واتساب على هواتف أندرويد:





الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

الخطوة الثانية: انقر على خيار المزيد، ومن القائمة المنسدلة اضغط على الإعدادات settings.

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار التخزين والبيانات storage and data.

الخطوة الرابعة: اضغط على خيار تنزيل الوسائط تلقائيا media auto-download، ويمكنك الاختيار بين ثلاثة خيارات هي:





- عند استخدام بيانات الجوال: سيتم تنزيل الوسائط المحددة تلقائيًا عندما تكون متصلًا ببيانات الجوال.





- عند الاتصال بشبكة Wi-Fi: سيتم تنزيل الوسائط المحددة تلقائيًا عندما تكون متصلًا بشبكة الواي فاي Wi-Fi.





- أثناء التجوال: سيتم تنزيل الوسائط المحددة تلقائيًا أثناء التجوال، وقد يؤدي تمكين هذا الخيار إلى زيادة الرسوم من مزود خدمة الجوال لأن بيانات التجوال غالبًا ما تكون باهظة الثمن.