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أخبار العالم

قرار جديد من فيسبوك تجاه صفحات تزوير الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:31 ص
فيسبوك
فيسبوك
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قسم الخارجي
أعلنت شركة فيسبوك، حظر جميع الصفحات الأمريكية التي تدعو إلى وقف تزوير نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، stop the steal. 

كما أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية، بإجراءات منع جديدة بحق سياسيين تجاوز القواعد التي وضعها الشركة لموقعها للتواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة لم تكن الإجراءات في أمريكا أو بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بل في بلدٍ إفريقي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت شركة فيسبوك، أنها أغلقت عددا من حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب "التلاعب" بالانتخابات.

وحددت الشركة ، عدد الحسابات المغلقة بأكثر من 50 حسابًا ، تابعين لحركة المقاومة الوطنية في أوغندا.

وأمام ذلك، طالبت الحركة باتخاذ موقف حيال خطوة فيسبوك، قائلة: "عار على القوات الأجنبية التي تعتقد أنها قادرة على مساعدة وتعيين قيادة بمثابة دمية في أوغندا من خلال تعطيل حسابات مؤيدي الحركة القومية الثورية.. لن تستطيعوا الإطاحة بالرئيس كاجوتا موسيفيني".

وفرضت مواقع تويتر وفيسبوك وإنستجرام ،حظر على حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يوم الأربعاء الماضي 6 يناير ، أو الأربعاء الدامي.
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