حيلة بسيطة تساعدك على تسجيل مكالمات واتساب.. تعرف عليها

يعد تطبيق واتساب WhatsApp ، أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية والمفضلة لدى الملايين لاسيما بالهند، وقد أصبح الاتصالات الصوتية شائعة في الآونة الأخيرة، ويتفاعل معها عدد كبير من الأشخاص على تطبيق التراسل نظرا لعمليات الإغلاق التي تفرضها بعض الدول لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





ومع ذلك في الكثير من الأحيان نشعر أثناء إجراء مكالمات واتساب بضرورة تسجيل بعض المكالمات، وهي ميزة لا يقدمها تطبيق التراسل التابع لفيسبوك، ولحسن الحظ يمكننا القيام بذلك بسهولة مثل المكالمات الهاتفية العادية، نوضح لك فيما يلي كيفيفة القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "zeebiz".









كيفية تسجيل مكالمات واتساب على هواتف آيفون:





أولا يجب عليك توصيل هاتفك الآيفون بجهاز MacBook، بمجرد التوصيل انقر فوق برنامج آبل QuickTime، ثم انتقل إلى قسم الملفات واختر خيار تسجيل الصوت قبل إجراء مكالمة واتساب، الآن اتصل بجهة الاتصال التي ترغب في تسجيل المكالمة معاها، وسيبدأ التسجيل بمجرد إجراء المكالمة، وسيتوقف التسجيل أيضًا بعد إنهاء المكالمة، ثم يمكنك حفظ هذا الملف على جهازك.





كيفية تسجيل مكالمات واتساب على هواتف أندرويد





تمتاز هواتف أندرويد هو أنك يمكنك بسهولة الحصول على تطبيقات خارجية تساعدك على أداء المهمة التي ترغب بها، ولتسجيل مكالمات واتساب على هاتفك الأندرويد اتبع الخطوات التالية:





- قم أولا بتنزيل تطبيق Cube Call Recorder من متجر جوجل بلاي، بمجرد تثبيت التطبيق وفتحه قم بإجراء مكالمة صوتية على تطبيق واتساب، بمجرد أن تبدأ المكالمة ستظهر أداة على الشاشة انقر فوقها وسيبدأ تسجيل المكالمة.