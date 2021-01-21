إذا قررت حذفه.. إليك كيفية تنزيل بياناتك وحذف حسابك على واتساب

أخرت شركة واتساب WhatsApp ، تنفيذ سياسة الخصوصية المحدثة المثيرة للجدال خلال الأسبوعيين الماضيين، وفي أسواء الأحوال سيتم تنفيذ هذه الشروط والأحكام عاجلا أم آجلا، حيث يمكن أن تعتبر المهلة الجديدة بمثابة استراحة مؤقتة لشركة فيسبوك المالكة للخدمة لاتاحة الفرصة للمستخدمين كيف ستتعامل الشركة من بياناتهم في المستقبل.





وبحسب ما ذكره موقع "financialexpress"، نظرا للمخاوف بشأن تحديثات الخصوصية من واتساب، يفكر الملايين من الاشخاص جديا في حذف حساباتهم على المنصة والبحث عن بديل أفضل أكثر أمانا.









فإذا كنت من مستخدمي واتساب وتريد حذف التطبيق يمكنك اتباع الخطوات التالية ولكن قبل تنفيذ الخطوات اعرف البيانات التي يجمعها التطبيق عنك:





ما هي البيانات التي يجمعها واتساب عنك:





يمكن للمستخدم معرفة البيانات التي قام واتساب WhatsApp، بجمعها عنه من خلال تقديم طلبا للوصول إلى تلك البيانات، والتي سيتمكنون من تنزيلها بمجرد تقديم طلب جمع البيانات، والذي يمكن أن يستغرق ثلاثة أيام أو أكثر لتجميع جميع البيانات التي جمعها التطبيق منذ انضمام المستخدم للخدمة، ومن أجل طلب الوصول إلى البيانات قبل حذف التطبيق، يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:





1. انقر على الثلاث نقاط الرأسية داخل تطبيق واتساب للوصول إلى الإعدادات.





2. انقر على خيار الحساب، واضغط على خيار طلب معلومات الحساب ‘Request account info.





3. بمجرد الانتهاء، انقر فوق طلب Request، مرة أخرى للتأكيد وسيتم إرسال الطلب.





4. عند الانتهاء من إنشاء التقرير، سيتم إخطار المستخدم من خلال إشعار وسيتمكن المستخدم من الحصول على التقرير من خلال العودة إلى قسم طلب معلومات الحساب مرة أخرى، قم بتنزيل الملف المضغوط إلى هاتفك واطلع على المعلومات.





أولا: كيفية حذف أو إلغاء تنشيط حساب واتساب لمستخدمي أندرويد:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد، وانقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة.





2. من القائمة المنسدلة، انقر على خيار الإعدادات Settings، ثم إلى خيار الحساب Account ومرر لأسفل وصول لخيار حذف الحساب Delete my account.

3. في الصفحة الجديدة، قم بإدخال رقم هاتفك، ثم قم بالنقر فوق حذف حسابي Delete my account.





4. سيسألك واتساب عن سبب حذف حسابك، وستظهر لك عدة خيارات يمكنك الاختيار بينهم.





5. بمجرد تحديد السبب انقر مرة أخرى على حذف حسابي.





ثانيا: كيفية حذف أو إلغاء تنشيط حساب واتساب لمستخدمي آيفون:





1. افتح حساب واتساب على هاتفك الآيفون، ثم إلى الحساب ثم حدد حذف حسابي.





2. ادخل رقم هاتفك، ثم انقر على حذف حسابي.