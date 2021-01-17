بيان رسمي من واتساب يكشف حقيقة التحديثات الأخيرة

بعد الجدل الكبير الذي أثاره خلال الأسبوعين الماضيين، بشأن سياسة الخصوصية المحدثة تعرض تطبيق المراسلات الفورية الأشهر في العالم واتساب، لانتقادات كبيرة من مستخدميه الذين يبلغ عددهم أكثر من ملياري شخص لاسيما في مصر، لذا أجابت الشركة في بيان رسمي من خلال متحدثها الرسمي عن الأسئلة الشائعة حول شروط خدمتها الجديدة.





وقال المتحدث الرسمي لـ "واتساب"، "منذ أن شاركنا مؤخرًا تحديثًا حول سياسة الخصوصية الخاصة بنا، تلقينا العديد من الأسئلة من مستخدمينا في مصر ونحن حريصون على الاستجابة لها"، مضيفا "نريد من مستخدمينا في مصر أن يعرفوا أننا سمعنا أسئلتهم وقلقهم، ونريد الإجابة على أسئلتهم مباشرة".





وتابع المتحدث باسم شركة واتساب "ابتداءً من اليوم بدأت الشركة في إرسال رسالة لجميع مستخدمي واتساب في مصر عبر خاصية "حالات واتساب Status" التي يمكن للجميع في مصر رؤيتها لتؤكد من جديد أن واتساب لا يمكنه رؤية رسائلك الخاصة، ولا يمكن لفيسبوك الاطلاع عليها".





وأوضح المتحدث باسم واتساب أن الرسالة تظهر كالآتي:





- عندما يذهب المستخدم إلى علامة تبويب (الحالةStatus )، سيرى تحديث الحالة من واتساب مع شعارنا وعلامة التحقق الخضراء في أعلى قائمتهم.





- وتتضمن الحالة 4 صور توضح التزامنا بالخصوصية.





- بمجرد أن يفتح المستخدم الحالة، تختفي كل صورة من صور الحملة خلال 24 ساعة





وتحمل الصور الأربعة الرسائل الآتية:





- نلتزم بالحفاظ على خصوصيتك.





- لا يستطيع واتساب قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها نظراَ لأنها محمية بالتشفير التام بين الطرفين.





- لا يستطيع واتساب رؤية الموقع الذي تتم مشاركته.





- لا يشارك واتساب جهات اتصالك مع فيسبوك.