واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك.. 9 خطوات تؤكد لك ذلك

أثار تحديث سياسة الخصوصية الأخير لتطبيق واتساب WhatsApp ، جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتزم تطبيق المراسلة الأشهر إجباريا مشاركة بيانات مستخدميه مع موقع "فيسبوك"، وانتشرت الكثير من المعلومات بشأن الشروط الجديدة والتي تسببت في إثارة المخاوف لدى الملايين من مستخدمي خدمة التراسل لاسيما بعد تهديد المستخدمين بحذف حساباتهم من الخدمة أن لم يتم الموافقة على الشروط قبل 8 فبراير 2021، مما دفعهم للبحث عن تطبيقات أخرى أكثر حفاظا على الخصوصية.





وبحسب ما ذكره موقع "world today news"، شهدت التطبيقات المنافسة لـ " واتساب " إقبالًا كبيرا من المستخدمين فور الإعلان عن شروطه الجديدة مما دفع الشركة إلى تأجيل موعد تنفيذها إلى شهر مايو القادم مما يتيح الفرصة لمستخدميه مراجعة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية والموافقة عليها.









ولا تؤثر التحديثات الجديدة لسياسة الخصوصية في واتساب في خصوصية الرسائل الشخصية بأي حال من الأحوال لأنها محمية بخاصية التشفير من طرف لطرف ما يعني أنه لا يمكن لواتساب أو فيسبوك قراءتها أو الاستماع إليها، ولكنها تتضمن خيارات إضافية للأشخاص الذين يراسلون الأنشطة التجارية عبر واتساب، بغرض تعزيز الشفافية فيما يخص طريقة جمع التطبيق للبيانات واستخدامها.





وفي الواقع، لا يغير ما يحدث حقيقة أن واتساب لم يضف شيئا جديدا على سياسة الخصوصية، فهو يشارك بالفعل بيانات مستخدميه بموافقتهم مع فيسبوك منذ 2016.





وكان تطبيق "واتساب" قد بدء بمشاركة بيانات المستخدم والبيانات الوصفية مع فيسبوك بعدما أطلق تحديثًا رئيسيا لسياسة الخصوصية في أغسطس 2016 وطلب من المستخدمين الموافقة على مشاركة قدر كبير من البيانات مع فيسبوك، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يومًا لإلغاء الاشتراك من بعض عمليات مشاركة البيانات على الأقل.





وفي ذلك الوقت، تم إبلاغ كل مستخدمى "واتساب" أن مشاركة هذه البيانات مع فيسبوك لأغراض، مثل: تحسين البنية التحتية، وفهم كيفية استخدام خدمات واتساب وفيسبوك، وتأمين الأنظمة، ومكافحة البريد العشوائي وأنشطة الإساءة أو الانتهاك.





ولكن المستخدمين الذين رفضوا الموافقة على مشاركة البيانات قبل نهاية سبتمبر 2016 محظوظين، بينما أي شخص قام بالتسجيل بعد ذلك التاريخ سيكون مضطرا إجباريا على الموافقة على الشروط المحدثة مما يسمح بمشاركة البيانات مع فيسبوك من أجل البدء في استخدام واتساب في المقام الأول.





ويمكنك الآن بسهولة التحقق هل كنت من المستخدمين الذين وافقوا على مشاركة البيانات مع فيسبوك في عام 2016، من خلال خاصية (طلب معلومات الحساب) التي تتيح لك طلب تقرير بمعلومات حسابك في واتساب وإعداداته واستخراج هذا التقرير في صورة ملف.





كيفية طلب معلومات حسابك في واتسآب:





1. افتح تطبيق واتساب في هاتفك.





2. اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة أعلى يمين الشاشة، ثم انقر على خيار الإعدادات Settings.





3. اضغط على خيار الحساب Account.





4. اضغط على خيار طلب معلومات الحساب Request account info.





5. اضغط على خيار طلب التقرير Request report، وسوف تتغير الحالة على الشاشة ليظهر تم إرسال الطلب Request sent.





6. بمجرد الإنتهاء من إعداد التقرير والذي عادة ما يستغرق حوالي ثلاثة أيام من تاريخ طلبك له، ستتلقى إشعارًا من واتساب في هاتفك وسيكون لديك مهلة شهر لتنزيله على هاتفك.





7. قم بحفظ التقرير على هاتفك من خلال الضغط على خيار تنزيل التقرير Download report؛ يتم تنزيل ملف مضغوط في هاتفك يتضمن ملفات بامتداد HTML وJSON.





8. افتح التقرير ثم ابحث عن قسم بعنوان شروط الخدمة Terms of Service، الذي يتضمن قائمة شروط الخدمة لعام 2016 التي تظهر هل وافقت على مشاركة البيانات أم لا.





9. إذا وجدت بجوار حقل إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات كلمة No، فإن واتساب يشارك بياناتك بالفعل مع فيسبوك منذ 2016، وإذا ظهرت كلمة Yes فأنت لم توافق على مشاركة البيانات وقتها.