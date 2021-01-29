مدير مكتبة المعادي يكشف كواليس حصولها على لقب الأفضل بالعالم..فيديو

قال العميد مصطفى شينجر مدير مكتبة المعادى العامة، إن مسابقة جوائز التميز للمكتبات على مستوى العالم تخرج من معرض لندن الدولى، مؤكدا أنه تم عمل مسابقة واشترك فيها 29 دولة على مستوى العالم منها لندن.





وأضاف شينجر خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج مصر تستطيع عبر فضائية صدى البلد، أن المسابقة تبث الأنشطة التى تقوم بها المكتبة، مشيرا إلى أنه قمنا بدراسة كل شئاوتم عقد اجتماعات مع فريق عمل المكتبة للاستعداد بشكل جيد لتلك المسابقة الكبيرة.





وتابع مدير مكتبة المعادي العامة أنه في شهر فيراير الماضي تم اعلان القائمة لافضل 3 مكتبات على مستوى العالم وكانت مكتبة جوهانسبرح بجنوب أفريقيا ومكتبة المعادي العامة من مصر ومكتبة شنجهاي في الصين.



