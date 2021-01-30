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فن

الوقعة الأخيرة لـ حمزة نمرة تقترب من 9 ملايين مشاهدة

السبت 30/يناير/2021 - 08:31 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "الوقعة الأخيرة" لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة، بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "قبل آخر واقعة ليا .. بان قصادي شريط حياتي .. كنتي فيه قدام عينيا .. الأمل كان مات في قلبي.. م المعافرة بدون نتيجة .. وانتي طول الوقت جنبي .. شايفة أحلامي حقيقة".
 
كنت باهت روح وصورة .. والهموم صعبة وتقيلة .. قوتيني وشيلتي عني.. واتقاسمنا جراح كتيرة  .. قلت لك الخوف كسرني ..  شكلها الوقعة الأخيرة .. قولتي مش هقبل سامعني .. لسه سكتنا طويلة".

أغنية "الوقعة الأخيرة" كلمات: محمد شافعي، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبدالوهاب.
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