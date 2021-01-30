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بـ 5 ملايين زيارة.. مشروع مودة يكشف ما حققته المثقفات المجتمعيات على مليون سيدة

السبت 30/يناير/2021 - 10:59 ص
مشروع مودة
مشروع مودة
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فرح علاء الخولي

قالت راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المثقفات المجتمعيات في مشروع "2 كفاية" هن العصب الأساسي للمشروع، موجهة لهن التحية والشكر، لافتة إلى أن المشروع يضم 1100 مثقفة مجتمعية، وهن المعنيات بزيارات "طرق الأبواب" ونفذن أكثر من 5 ملايين زيارة طرق لـ مليون سيدة وأسرهم على مستوى 10 محافظات في الفترة الماضية.


وأضافت راندا فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن تلك الزيارات لها مردود قوي، حيث تم تحويل 700 ألف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة أو العيادات التابعة لـ 2 كفاية، والتي تم تطويرها خلال الفترة الماضية.


ونوهت إلى أن المثقفات المجتمعيات من اهالي القرى ويتحدثن نفس اللغة الخاصة بهم ليكون التواصل بشكل أفضل، إلى جانب أنه تم تدريبهن بشكل مكثف على مدار 3 أيام بشأن ما يتعلق بالمحتوى الذي يتحدثن عنه.


وأوضحت أن هناك اتصالا وتعاملا مباشرا مع الجمعيات الأهلية بالقرى والمحافظات، ووصل عددها إلى 102 جمعية حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حوالي 4300 ندوة لأهالي المناطق المستهدفة، لافتة إلى أن أسباب زيادة النسل تختلف من أسرة لأسرة في نفس النطاق الجغرافي.


وأكدت أن الوزارة معنية بـ مليون و100 ألف سيدة وأسرهن، وهم من الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، فالوزارة تقوم بوضع الأسر التي تنضم تحت مظلة برنامج "تكافل" للارتقاء بالخصائص السكانية لهذه الأسر وخروجهم من دائرة الفقر.
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