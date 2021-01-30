تعليم بورسعيد: جاهزون لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجتماعا مع قيادات المديرية ومديرى العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم لمناقشة مستجدات الأمور التعليمية وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية.





وأكد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على جاهزية تعليم بورسعيد لإجراء إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2020 - 2021 المؤجلة حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء بكل مدارس المحافظة لجميع المراحل التعليمية وذلك فور صدور التعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.





وشدد باهى خلال الإجتماع على الإستمرار فى تعريف الطلاب بجميع مصادر وروابط المنصات التعليمية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مثل قناتى مدرستى 1 و 2 التعليمية حتى يتسنى لهم عمل المراجعات على المقررات الدراسية والإختبارات الإسترشادية للفصل الأول من العام الدراسى الحالى.





أقرأ ايضا





كما وجه وكيل الوزارة الموجهين العموم للمواد الدراسية بمتابعة إتاحة المحتوى الدراسى العلمى من خلال وسائل التواصل الإجتماعى وصفحات المدارس الرسمية بالتنسيق مع المعلمين مراعاة للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات.



