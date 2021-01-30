لاستعراض المشروعات الخدمية والتنموية.. محافظ بورسعيد يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويتضمن عدد من أعضاء مجلس النواب وهم الأحزاب

النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائبة إيمان الألفي لجنة الإدارة المحلية، والنائبة مارسيل سمير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب علاء عصام لجنة العلاقات الخارجية، والنائب نادر مصطفي لجنة الثقافة والإعلام.





كما ضم الوفد ، عددا من أعضاء مجلس الشيوخ وهم النائب محمد يحيى عزمي والنائب محمود فيصل و النائب أكمل نجاتي والنائب عمرو عزت والنائبة راجية سعد والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.





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وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد خريطة المشروعات التنموية والخدمية التى استهدفتها الدولة المصرية فى كافة المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر، مشيدا بدور الشباب فى كافة الإنجازات التى شهدتها المحافظة ، فالشباب مثلوا النسبة الأكبر فى المشاركة والبناء والقيادة لهذه المشروعات العملاقة، ورحب المحافظ بلجنة تنسيقية شباب الأحزاب مؤكدا على دورهم الفعال فى تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو الارتقاء بالدولة و تحقيق التنمية المستدامة.





وتطرق المحافظ خلال اللقاء للحديث عن المشروعات العملاقة التى شهدتها الدولة لأول مرة على أرض بورسعيد والتحدى والصعوبات التى تم الانتصار عليها لتحقيق حياة أفضل للمواطن ، مشيرا الى مشروعات التأمين الصحى الشامل ومشروع التحول الرقمى واللذان يعتبران طفرة فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع الأعباء عنهم ، كما تناول الإنجاز الصناعى الذى حققته بورسعيد بأيدى أبناء المحافظة وإقامة كيانات صناعية عملاقة أصبحت داعما أساسيا للاقتصاد وساهم فى توفير العملة الصعبة وفتح مجالات مختلفة للعمل ، فأصبحت بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية ، كما لفت المحافظ للتنمية والتطور الذى حققته المحافظة فى مجال السياحة والتعليم وإنشاء مجمعات خدمية حضارية على أعلى مستوى والقضاء على العشوائية و رفع كفاءة منظومة الطرق وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى جعل بورسعيد من أفضل المحافظات فى الوطن العربى.





من جانبه ، قال أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن ما شهدته مدينة بورسعيد ما هى ٱلا إنجازات حقيقية هلي أرض الواقع تمس المواطن فى المقام الأول و تحقق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية والتى انطلقت من محافظة بورسعيد، لافتا لضرورة الوعى بالإنجازات التى تمت ببورسعيد فى مختلف المجالات سواء الصحة أو الصناعة أو السياحة أو التحول الرقمى والتطور الإدارى وغيرها.



