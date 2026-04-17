بعد الإعلان عن فتح مضيق هرمز .. ترامب : الحصار البحري سيظل ساري المفعول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح تماما وجاهز للأعمال التجارية والمرور الكامل.

وشدد ترامب في تصريحات له قائلا ؛ " ورغم ذلك الحصار البحري سيظل ساري المفعول والتأثير الكامل من حيث صلته بإيران، فقط، حتى تكتمل معاملتنا مع إيران بنسبة 100٪.



فينا نقلت صحيفو أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين على المحادثات القول : تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات حول خطة من 3 صفحات لإنهاء الحرب ويجري بحث أحد بنودها بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقالت المصادر : يتفاوض الطرفان حول مصير المخزون الإيراني لليورانيوم المخصب وحجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها وشروط استخدام إيران لهذه الأموال.

وتابعت: بموجب مقترح تسوية تجري مناقشته حاليا سيتم نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة (ليس بالضرورة الولايات المتحدة) فيما يتم تخفيف تخصيب جزء آخر داخل إيران تحت رقابة دولية.

وواصلت المصادر: بموجب المقترح سيسمح لإيران بامتلاك مفاعلات أبحاث نووية لإنتاج النظائر الطبية على أن تكون جميع المنشآت النووية الإيرانية فوق الأرض فيما تبقى المنشآت الحالية تحت الأرض خارج الخدمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المقترح يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دعم طهران لحلفائها الإقليميين.

وإختتمت المصادر تصريحاتها : من المقرر أن يعقد الوسطاء من باكستان ومصر وتركيا اجتماعا رباعيا مع مسؤولين سعوديين اليوم الجمعة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، حيث سيركز الاجتماع على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.