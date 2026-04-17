وزيرة التضامن توجه بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم لتجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن كثب تداعيات موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، حيث وجّهت بسرعة التدخل وتقديم أوجه الدعم اللازم لتجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين، وذلك عقب تعرض المنطقة لموجة من السيول التي أدت إلى تضرر أجزاء من الأراضي الزراعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء انتقلت لجنة الإغاثة بالمديرية، للوقوف على حجم الخسائر وتقييم الأضرار وحصرها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن فرق الإغاثة تعمل على سرعة حصر الأضرار وتقديم أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للأسر المتضررة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت برفع درجة الاستعداد للتقلبات الجوية وفق ما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتوقعات الحالة الجوية خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 16-17 أبريل 2026، وانعقاد غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، وربطها على مدار الساعة بغرف العمليات في المحافظات، لضمان المتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي طارئ.