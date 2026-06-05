قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى عزام يجتمع بمنتخب الشباب ويؤكد دعم اتحاد الكرة لهم ببطولة شمال أفريقيا
برلماني: تقنين الشقق الفندقية يضاعف الطاقة الاستيعابية وينعش الاستثمار السياحي
مصطفى بكري يزف بشرى سارة بشأن تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
العثور على 35 كلبًا نافقًا داخل قرية سياحية بالإسماعيلية.. والجهات المختصة تحقق
مصر تسترد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة| صور
10 أفلام وثائقية تتنافس على جوائز مهرجان الداخلة السينمائي
خلال 10 أيام.. انتشال 11 جثمانا من النيل بالقناطر الخيرية وتسليمهم لذويهم
مدير مهرجان كان: الاستعداد للدورة الـ 80 بدأ.. ونرحب بعودة نتفليكس
تحرك مفاجئ داخل البرلمان ضد الأوقاف بسبب أرض الزمالك .. تفاصيل
إلحق اظبط المنبه.. تفاصيل مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط
موسكو تتهم كييف باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيا النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب وزيرة التنمية المحلية بسرعة البت في طلبات التصالح وتحديث الأحوزة العمرانية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

طالب النائب عبدالرحمن البشاري، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بـ مجلس النواب،  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بضرورة إعادة النظر في الأسعار الحالية الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي السكنية والزراعية بمحافظة الأقصر، وضرورة تخفيض أسعار المتر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين ومستويات دخولهم، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويشجع على استكمال إجراءات التقنين بصورة قانونية.

جاء ذلك خلال لقائه بوزيرة التنمية المحلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرصه على نقل مطالب ومشكلات أهالي محافظة الأقصر والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.

ملف التصالح في مخالفات البناء

وأوضح البشاري، أنه استعرض أيضا خلال اللقاء عدداً من الملفات التي تمثل أولوية للمواطنين بمحافظة الأقصر،  وهي ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أهمية الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات العالقة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وسرعة حصولهم على النماذج النهائية الخاصة بالتصالح، بما يحقق الاستقرار القانوني لأوضاعهم ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران.

خريطة جديدة للأحوزة العمرانية

وأشار النائب عبدالرحمن البشاري إلى أنه طالب أيضاً بتحديث وإصدار خريطة جديدة للأحوزة العمرانية بمحافظة الأقصر، بما يتواكب مع معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، ويسهم في حل العديد من المشكلات المرتبطة بالبناء والتخطيط العمراني، مؤكداً أن الوزيرة أبدت اهتماماً كبيراً بالملفات المطروحة ووجهت بدراسة الطلبات والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

النواب التصالح مخالفات البناء البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

هنا جودة

هنا جودة تتأهل لربع نهائي بطولة مقدونيا ستار كونتيندر لتنس الطاولة بمنافسات الفردي

الغندور

الغندور يوجه رسالة قوية بشأن ضرورة حسم البطولات داخل أرض الملعب وحده

عبدالرحمن غريب

الاتحاد السعودي يخطف هدف الهلال المحتمل.. عبدالرحمن غريب يقترب من العميد

بالصور

تبدو صحية| أكلات تضر القولون وتسبب الانتفاخ.. احذر منها

أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون
أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون
أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

أرخص 5 سيارات زيرو مناسبة للبنات والسيدات.. صور

سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات

مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد