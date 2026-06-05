نائب يطالب وزيرة التنمية المحلية بسرعة البت في طلبات التصالح وتحديث الأحوزة العمرانية

طالب النائب عبدالرحمن البشاري، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بـ مجلس النواب، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بضرورة إعادة النظر في الأسعار الحالية الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي السكنية والزراعية بمحافظة الأقصر، وضرورة تخفيض أسعار المتر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين ومستويات دخولهم، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويشجع على استكمال إجراءات التقنين بصورة قانونية.

جاء ذلك خلال لقائه بوزيرة التنمية المحلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرصه على نقل مطالب ومشكلات أهالي محافظة الأقصر والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.

ملف التصالح في مخالفات البناء

وأوضح البشاري، أنه استعرض أيضا خلال اللقاء عدداً من الملفات التي تمثل أولوية للمواطنين بمحافظة الأقصر، وهي ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أهمية الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات العالقة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وسرعة حصولهم على النماذج النهائية الخاصة بالتصالح، بما يحقق الاستقرار القانوني لأوضاعهم ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران.

خريطة جديدة للأحوزة العمرانية

وأشار النائب عبدالرحمن البشاري إلى أنه طالب أيضاً بتحديث وإصدار خريطة جديدة للأحوزة العمرانية بمحافظة الأقصر، بما يتواكب مع معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، ويسهم في حل العديد من المشكلات المرتبطة بالبناء والتخطيط العمراني، مؤكداً أن الوزيرة أبدت اهتماماً كبيراً بالملفات المطروحة ووجهت بدراسة الطلبات والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.