وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
بعد سيول الخميس.. تحرك عاجل من وزارة الري لحماية طريق "سعال - نويبع" والتجمع التنموي

سيناء
سيناء
حنان توفيق

وجَّه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأجهزة قطاع المياه الجوفية المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم هذا السيل، والبدء في التوسع في تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بالمنطقة، استناداً إلى الدراسة الهيدرولوجية السابق إعدادها لمنطقة سعال، والتي تستهدف حصاد مياه الأمطار والسيول، وحماية التجمع التنموي وأراضيه، إلى جانب تأمين طريق سعال - نوبيع، مع الإسراع في استكمال منظومة الحماية ببعض المواقع ذات الأولوية.

وذلك في إطار ما شهدته مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء أمس الخميس من سقوط أمطار متوسطة الشدة، خاصة في نطاق مطار سانت كاترين وطريق سعال - نوبيع، فقد نتج عن ذلك تشكل سيل بأحد الأودية خلف المطار، امتدت مياهه إلى طريق سعال - نوبيع ووصلت إلى منطقة التجمع التنموي بوادي سعال.

وقد اسهمت أعمال الحماية القائمة بالمنطقة (سد إعاقة) في الحد من الآثار السلبية لمياه السيول في عدد من المواقع بمدينة دهب، مع استمرار الحاجة إلى استكمال منظومة الحماية ببعض النقاط، بما يعزز من كفاءة تأمين التجمعات التنموية والبنية الأساسية.

وكان الدكتور سويلم وجه بسرعة تواجد الفرق الفنية المتخصصة التابعة لقطاع المياه الجوفية على أرض الواقع، حيث تقوم بأعمال الرصد والمعاينة الفورية ومتابعة الموقف لحظياً، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن التعامل الدقيق والسريع مع تطورات الحالة.

وتلقى الوزير تقريراً من المهندس أبو بكر الروبي رئيس قطاع المياه الجوفية، استعرض موقف الأمطار والسيول ونتائج المتابعة الميدانية، إلى جانب أعمال إزالة الآثار المحدودة للسيول على شبكات الري بالتجمع التنموي بوادي سعال، حيث وجه سيادته بسرعة نهو الأعمال المطلوبة، مع التأكيد على استكمال وتعزيز منظومة الحماية ببعض النقاط ذات الأولوية، بما يسهم في رفع كفاءة تأمين التجمعات التنموية والبنية الأساسية.

وفي إطار ذلك، أكد الوزير قيام أجهزة الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لتجمع وادي سعال، والعمل على تعزيز إجراءات الحماية بالمنطقة، في سياق نهج متكامل يستهدف تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، ودعم جهود التنمية المحلية.

كما شدد على استمرار أعمال المتابعة الميدانية من جانب أجهزة قطاع المياه الجوفية بجنوب سيناء، ومواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف على الطبيعة أولاً بأول، مؤكدًا على رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات العاجلة، مع تكثيف أعمال المتابعة والتنسيق، بما يضمن حماية المواطنين والمنشآت واستقرار الأوضاع بالمنطقة.

محافظة جنوب سيناء المتابعة الميدانية الفرق الفنية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

باكستان: نعمل على تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

وزير الخارجية يلتقى نظيرته النمساوية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتناول مستجدات الأوضاع

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

