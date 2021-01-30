اقتصاد الإمارات.. مبادرات وشراكات متنوعة يطلقها مجلس سيدات أعمال عجمان

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يسعى مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، إلى إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة ومتميزة تخدم عضواته وتساهم في رفع مستوى أعمالهن في القطاع الاقتصادي، إلى جانب تنويع الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان توفير خدمات تواكب تطلعات سيدات ورائدات الاعمال بشكل عام.وأشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية " وام"، بمساهمات سيدات الأعمال في الناتج المحلي الأمر الذي يعكس توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير مناخ إقتصادي يضمن إستدامة ونمو مشاريع سيدات ورائدات الاعمال.وتشمل خطة مجلس سيدات أعمال عجمان الى اطلاق جملة من المبادرات المستحدثة في عام 2021 ومنها "مبادرة إماراتي جميلة" بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان والتي تهدف إلى تنظيم فعاليات تراثية وجولات سياحية في أبرز مناطق الإمارة، ومبادرة "نقطة بيع" التي تهدف إلى زيادة القنوات التسويقية لعضوات المجلس وتقديم خدمة ذات قيمة مضافة لهن، ومبادرة "إزرع واحصد" لتشجيع سيدات الأعمال على المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية عبر تقديم الدعم المناسب لتجهيز البيوت الزراعية البلاستيكية والاستفادة من المساحات الغير مستغلة في المنازل، ومبادرة "بدايات ـ e- channel" بهدف تمكين عضوات المجلس من التقديم على خدمات رخصة بدايات إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني للمجلس ـ bwc.ajmanchamber.ae ، ومبادرة "وثق وتميز" لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس ودراسة الفرص المتاحة للاستفادة منها في بيئة العمل بما ينعكس على خدمات الموجهة للعضوات.جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان للعام 2021 عن بعد برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي بحضور عضوات مجلس الإدارة.وإطلع الحضور على محضر الاجتماع السابق واعتماده، وتم مناقشة الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال عجمان، وأهم المبادرات الفعالة التي يحرص المجلس على تنفيذها بشكل سنوي لخدمة عضواته ومنها "مبادرة سيارتي، والمعنية بتوفير سيارة بنظام القرض الحسن بعد تسجيلها وتأمينها، بهدف تمكين السيدات المستفيدات من المبادرة في البدء بأعمالهن الخاصة" و"مبادرة ريوقي والتي توفر قناة لتقديم المأكولات والمشروبات /الريوق/ لموظفي الجهات الحكومية والخاصة من شركاء المجلس" و"مبادرة رفوف لتوفير منصة تسويقية لمنتجات سيدات الاعمال بطريقة مبتكرة".واستعرض الحضور خطة المجلس لتنويع شراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة وأهم الجهات المستهدفة لضمان توفير خدمات تدريبية وتسويقية وتمويلية لمشاريع العضوات، كما استعرض الإجتماع جدول الملتقيات والبرامج ومنها "ملتقى ومعرض المنصات الإلكترونية، ملتقى الشركاء، البرنامج الوطني إشراقة في دورته الثانية، التمكين الوطني ـ قيادية الاعمال".واطلعت العضوات على نتائج البرنامج الوطني إشراقة 2020 في دورته الأولى والمزايا المُقدمة للمتأهلات في فئتي الأمن الغذائي والمائي ـ والصحة، وجهود اللجنة المنظمة للبرنامج في توسيع دائرة المشاركة وإستقطاب سيدات ورائدات أعمال لعرض مشاريعهن وأفكارهن المبتكرة.وأكدت عضوات مجلس الإدارة ضرورة توفير خطة تدريبية شاملة للعضوات تتميز بالتنوع على أيدي خبراء وجهات متخصصة في "الريادة، وإستدامة الاعمال، والتكنولوجيا، والزراعة، وبناء الشخصية، والحرفية، والصحة العامة، والأزياء والعطور وغيرها".