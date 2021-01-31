مشروبات لعلاج عسر الهضم بدون ملينات أمر يمكن تحقيقه بسهولة بأعشاب من مطبخك تعمل على تحسين الهضم والانتفاخ ويمكن علاج هضم الطعام ومشاكل عسر الهضم والانتفاخ بسبب الإفراط فى تناول الأطعمة المصنعة بشكل كبير مما يتسبب فى الحموضة والانتفاخ والإمساك والغثيان .
مشروبات لعلاج عسر الهضم
النعناع والجنزبيل والكمون ،كما يعد الزبادى أسرع دواء لتحسين وعلاج هضم الطعام فهو يحتوي على بكتيريا مفيدة للأمعاء ويجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي.
ومع ذلك ، لا تحتوي كل أنواع الزبادي على هذه البكتيريا.
علاج عسر الهضم والقولون
ويمكن عن طريق أستخدام أدوية علاج هضم الطعام والانتفاخ بالاعشاب أن تساعد على محاربة مشاكل الهضم وتسريع التخلص من الانتفاخ
هذه التوابل لها العديد من الفوائد لصحة الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد في علاج دوار الحركة والغثيان والقيء والغازات وفقدان الشهية. ومع ذلك ، يجب أن يكون بكميات معتدلة. سيكون الاستهلاك المثالي من 2 إلى 3 جرام كل يوم. إذا كان لديك أكثر من ذلك ، فقد يسبب ذلك حرقة في المعدة.
علاجات منزلية لغازات البطن
جانب الاعشاب السابقة يمكن أن تساعد بعض المشروبات فى علاج هضم الطعام ويعتبر البنجر من المشروبات الفعالة فهو مصدرًا جيدًا جدًا للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم فهو مفيد جدًا في استعادة وظيفة الجهاز الهضمي الصحية وعلاج مشاكل مثل الإمساك.
يمكن أن يساعد مشروب التفاح في الحفاظ على صحة الأمعاء فيعتبر التفاح مصادر جيدة جدًا لفيتامينات A و C والعناصر الغذائية والمعادن مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والفوسفور. كل هذه تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي وضمان حسن سير الأمعاء.
يعتبر عصير الموز فعالًا للغاية في علاج مشاكل المعدة وعسر الهضم فهو مفيد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال. فهي غنية بالإلكتروليتات والبوتاسيوم التي تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي.
علاج غازات البطن والريح
بعيدا عن أدوية وحبوب تسرريع الهضم هناك أنواع أخرى من الفواكه يمكن اللجوء إلى تناولها أبرزها الأفوكادو فهو من أفضل مصادر الألياف في الفاكهة وغني بالألياف إلى جانب الدهون الصحية الأحادية. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يساعد في تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. وهذا يساعد في الحفاظ على بطانة الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي ، مما يساعد في عمليات الهضم.
كذلك يعد الكيوى من الفواكه التى يمكن اللجوء إليها بعيدا عن حبوب تسريع الهضم فهو مليء بالمعادن والمواد المغذية التي تعتبر جيدة جدًا لصحة أمعائك.
يحتوي على فيتامينات C و E وحمض اللينولينيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والأكتينيدين والأحماض الدهنية والبيبسين المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.
علاج احتباس الغازات في البطن
العسل والكمون يساعد على تسهيل الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. امزج العسل بالماء الفاتر وتناوله كل صباح.
تعد أفضل وأسهل طريقة علاج هضم الطعام والتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي هي شرب الماء الساخن فقط خذ كوبًا أو كوبين من الماء الساخن أول شيء في الصباح أو اشربه طوال اليوم فسوف يهدئ من انزعاج الجهاز الهضمي.
علاج غازات القولون نهائيا
يمكن لبعض الطرق أن تقوم بـ علاج غازات القولون نهائيا، حيث يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية في إطلاق الغازات المحتبسة أو منعها من التراكم ، ومن ابرزها :
1-عدم حبس الغازات :
ويمكن أن يتسبب حبس الغازات في الانتفاخ وعدم الراحة والألم؛ حيث انها أسهل طريقة لـ علاج غازات القولون نهائيا، وتجنب هذه الأعراض هي ببساطة إخراج الغاز.
2- تمرير البراز :
ويمكن لحركة الأمعاء أن تخفف الغازات وان تساهم في علاج غازات القولون نهائيا، وعادةً ما يؤدي خروج البراز إلى إطلاق أي غاز محاصر في الأمعاء.
3- تناول الطعام ببطء :
ويمكن أن يتسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أثناء الحركة في أن يمتص الشخص الهواء وكذلك الطعام ، مما يؤدي إلى الألم الناتج عن الغازات.
يمكن أن يتباطأ الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة عن طريق مضغ كل قضمة من الطعام 30 مرة، يساعد تكسير الطعام بهذه الطريقة على علاج غازات القولون نهائيا، ومنع الانتفاخ وعسر الهضم .
4- تجنب مضغ العلكة
عندما يمضغ الشخص العلكة ، فإنه يميل إلى ابتلاع الهواء ، مما يزيد من احتمالية احتباس الرياح وآلام الغازات، تحتوي العلكة الخالية من السكر أيضًا على مُحليات صناعية قد تسبب الانتفاخ والغازات، لذا فإن تجنب مضغ العلكة قد يساهم في علاج غازات القولون نهائيا.
5- عدم الشرب من الزجاجة :
في كثير من الأحيان ، يؤدي الشرب من الزجاجة مباشرة إلى ابتلاع الشخص للهواء. يمكن أن يكون للشرب مباشرة من الزجاجة نفس التأثير ، اعتمادًا على حجم الزجاجة وشكلها، لتجنب وعلاج غازات القولون نهائيا، من الأفضل الشرب من الكوب.
6- الإقلاع عن التدخين
سواء باستخدام السجائر التقليدية أو الإلكترونية ، يتسبب التدخين في دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي. بسبب مجموعة المشكلات الصحية المرتبطة بالتدخين ، بعد الإقلاع عن التدخين أمرًا حكيمًا لأسباب عديدة منها علاج غازات القولون نهائيا .
7- الحد من المشروبات الغازية :
ويعتبر الحد المشروبات الغازية احد اهم طرق علاج غازات القولون نهائيا، وذلك لأنها ترسل الكثير من الغازات إلى المعدة. هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والألم.
8- تجنب تناول الأطعمة المسببة للغازات
ويمكن لتجنب بعض الأطعمة التي تتسبب في الأنتفاخ والغازات ان يكون فعال في علاج غازات القولون نهائيا ، ومن بين هذه الأطعمة نبات الهليون ، الفاصوليا ،العدس، التفاح ، البروكلي ، الكرنب، الخوخ، البرقوق، القمح، القرنبيط ، منتجات الألبان، الأطعمة المقلية، الثوم والبصل، الأطعمة الغنية بالدهون، الخوخ و عصير القراصيا، الطعام الحار، والأطعمة المعلبة.
9- توجيه الحرارة :
عندما تضرب آلام الغازات، فيمكنك وضع زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على المعدة، وهو ما يساهم في علاج غازات القولون نهائيا، والمساعدة على تحريك الغازات عبر الأمعاء. يمكن أن تقلل الحرارة أيضًا من الإحساس بالألم.
10- معالجة مشاكل الجهاز الهضمي :
الأشخاص الذين يعانون من صعوبات معينة في الجهاز الهضمي هم أكثر عرضة لتجربة الغازات المحتبسة. أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يعانون من الانتفاخ وآلام الغازات.
ويمكن أن تؤدي معالجة هذه المشكلات من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية إلى تحسين نوعية الحياة وعلاج غازات القولون نهائيا، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والذين يعانون بشكل متكرر من آلام الغازات اتخاذ خطوات أكبر لتجنب اللاكتوز أو تناول مكملات اللاكتاز.
11- استخدم الفحم المنشط
ويعتبر الفحم النشط هو منتج طبيعي يمكن شراؤه من متاجر الأطعمة الصحية أو الصيدليات بدون وصفة طبية. يمكن للأقراص التكميلية التي يتم تناولها قبل وبعد الوجبات أن تمنع الغازات المحتبسة وتساهم في علاج غازات القولون نهائيا.
من الأفضل زيادة تناول الفحم النشط تدريجيًا ان يساعد في علاج غازات القولون نهائيا ويقلل من الأعراض غير المرغوب فيها ، مثل الإمساك والغثيان، وأحد الآثار الجانبية المزعجة الفحم المنشط هو أنه يمكن أن يحول البراز إلى اللون الأسود. هذا اللون غير ضار ويجب أن يزول إذا توقف الشخص عن تناول مكملات الفحم.
12- ممارسة التمارين :
يمكن للتمارين اللطيفة أن ترخي عضلات القناة الهضمية وتعمل على علاج غازات القولون نهائيا، ويمكن أن تكون أوضاع اليوجا مفيدة بشكل خاص بعد الوجبات
13- مكملات البروبيوتيك :
وتضيف مكملات البروبيوتيك البكتيريا المفيدة إلى الأمعاء؛ حيث يتم استخدامها في علاج غازات القولون نهائيا والعديد من مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإسهال المعدي، وتشير بعض الأبحاث إلى أن سلالات معينة من البروبيوتيك يمكن أن تخفف الانتفاخ والغازات المعوية وآلام البطن وأعراض أخرى لمتلازمة القولون العصبي.
14- التنفس بعمق :
قد لا يعمل التنفس العميق مع الجميع. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الهواء إلى زيادة كمية الغازات في الأمعاء، ومع ذلك ، يجد بعض الأشخاص أن تقنيات التنفس العميق يمكن أن تخفف الألم والانزعاج المرتبطين بالغاز المحتبس وعلاج غازات القولون نهائيا .
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سبب كثرة الغازات بدون رائحة
ومن سبب كثرة الغازات بدون رائحة تناول بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور بالإمساك لفترات طويلة، بالإضافة إلى عدم شرب المياه لفترات طويلة ايضا ، وتعتبر مشكلة الغازات من أسوأ المشكلات الصحية التي يعاني منها النساء؛ حيث لا يقف تأثيرها عند الشعور بالمغص فقط بل يمكن أن تتسبب فى بعض المواقف المحرجة.
ويعتبر من أهم سبب كثرة الغازات بدون رائحة هو عدم قدرة المعدة على هضم الطعام والتخلص من الفضلات بشكل جيد خاصة عند تناول أنواع معينة من الطعام إلى احتباس الغازات، وتشمل:
نبات الهليون
الفاصوليا
العدس
التفاح
البروكلي
الكرنب
الخوخ
البرقوق
القمح
القرنبيط
منتجات الألبان
مشروبات و مكملات الألياف
الأطعمة المقلية
الثوم والبصل
الأطعمة الغنية بالدهون
الخوخ و عصير القراصيا
الطعام الحار
الأطعمة المعلبة
ويمكن أن يساعد الاحتفاظ بمدونة على الأطعمة السابق ذكرها ان يجنبك نسيانها وتناولها من وقت لآخر لتجنب سبب كثرة الغازات بدون رائحة؛ حيث انه قد يكون من السهل الاستغناء عن بعضها ، مثل الأطعمة المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة .
ويمكن ان تكون اهم سبب كثرة الغازات بدون رائحة هي بسبب استهلاك المشروبات الغازية مثل المياه الغازية والصودا؛ حيث انه ترسل الكثير من الغازات إلى المعدة ، مما قد يسبب الانتفاخ والألم.
ويوفر تناول الأطعمة الغنية بالألياف والماء، مثل الخضروات والبقوليات الصليبية ، مجموعة من الفوائد الصحية من بينها تجنب سبب كثرة الغازات بدون رائحة ، ويمكن ايضا لطريقة الطهي ان تسبب في احتباس الغازات بالمعدة.
** المراجع من موقع Pub med / web med / healthline / medical news today.