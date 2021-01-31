مشروبات لعلاج عسر الهضم 

يمكن لبعض الطرق أن تقوم بـ علاج غازات القولون نهائيا، حيث يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية في إطلاق الغازات المحتبسة أو منعها من التراكم ، ومن ابرزها :





1-عدم حبس الغازات :

ويمكن أن يتسبب حبس الغازات في الانتفاخ وعدم الراحة والألم؛ حيث انها أسهل طريقة لـ علاج غازات القولون نهائيا، وتجنب هذه الأعراض هي ببساطة إخراج الغاز.





2- تمرير البراز :

ويمكن لحركة الأمعاء أن تخفف الغازات وان تساهم في علاج غازات القولون نهائيا، وعادةً ما يؤدي خروج البراز إلى إطلاق أي غاز محاصر في الأمعاء.





3- تناول الطعام ببطء :

ويمكن أن يتسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أثناء الحركة في أن يمتص الشخص الهواء وكذلك الطعام ، مما يؤدي إلى الألم الناتج عن الغازات.





يمكن أن يتباطأ الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة عن طريق مضغ كل قضمة من الطعام 30 مرة، يساعد تكسير الطعام بهذه الطريقة على علاج غازات القولون نهائيا، ومنع الانتفاخ وعسر الهضم .





4- تجنب مضغ العلكة





عندما يمضغ الشخص العلكة ، فإنه يميل إلى ابتلاع الهواء ، مما يزيد من احتمالية احتباس الرياح وآلام الغازات، تحتوي العلكة الخالية من السكر أيضًا على مُحليات صناعية قد تسبب الانتفاخ والغازات، لذا فإن تجنب مضغ العلكة قد يساهم في علاج غازات القولون نهائيا.





5- عدم الشرب من الزجاجة :

في كثير من الأحيان ، يؤدي الشرب من الزجاجة مباشرة إلى ابتلاع الشخص للهواء. يمكن أن يكون للشرب مباشرة من الزجاجة نفس التأثير ، اعتمادًا على حجم الزجاجة وشكلها، لتجنب وعلاج غازات القولون نهائيا، من الأفضل الشرب من الكوب.





6- الإقلاع عن التدخين





سواء باستخدام السجائر التقليدية أو الإلكترونية ، يتسبب التدخين في دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي. بسبب مجموعة المشكلات الصحية المرتبطة بالتدخين ، بعد الإقلاع عن التدخين أمرًا حكيمًا لأسباب عديدة منها علاج غازات القولون نهائيا .





7- الحد من المشروبات الغازية :





ويعتبر الحد المشروبات الغازية احد اهم طرق علاج غازات القولون نهائيا، وذلك لأنها ترسل الكثير من الغازات إلى المعدة. هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والألم.





8- تجنب تناول الأطعمة المسببة للغازات





ويمكن لتجنب بعض الأطعمة التي تتسبب في الأنتفاخ والغازات ان يكون فعال في علاج غازات القولون نهائيا ، ومن بين هذه الأطعمة نبات الهليون ، الفاصوليا ،العدس، التفاح ، البروكلي ، الكرنب، الخوخ، البرقوق، القمح، القرنبيط ، منتجات الألبان، الأطعمة المقلية، الثوم والبصل، الأطعمة الغنية بالدهون، الخوخ و عصير القراصيا، الطعام الحار، والأطعمة المعلبة.





9- توجيه الحرارة :





عندما تضرب آلام الغازات، فيمكنك وضع زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على المعدة، وهو ما يساهم في علاج غازات القولون نهائيا، والمساعدة على تحريك الغازات عبر الأمعاء. يمكن أن تقلل الحرارة أيضًا من الإحساس بالألم.





10- معالجة مشاكل الجهاز الهضمي :

الغازات المحتبسة. أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يعانون من الانتفاخ وآلام الغازات. الأشخاص الذين يعانون من صعوبات معينة في الجهاز الهضمي هم أكثر عرضة لتجربةالمحتبسة. أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يعانون من الانتفاخ وآلام الغازات.





ويمكن أن تؤدي معالجة هذه المشكلات من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية إلى تحسين نوعية الحياة وعلاج غازات القولون نهائيا، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والذين يعانون بشكل متكرر من آلام الغازات اتخاذ خطوات أكبر لتجنب اللاكتوز أو تناول مكملات اللاكتاز.





11- استخدم الفحم المنشط





ويعتبر الفحم النشط هو منتج طبيعي يمكن شراؤه من متاجر الأطعمة الصحية أو الصيدليات بدون وصفة طبية. يمكن للأقراص التكميلية التي يتم تناولها قبل وبعد الوجبات أن تمنع الغازات المحتبسة وتساهم في علاج غازات القولون نهائيا.





من الأفضل زيادة تناول الفحم النشط تدريجيًا ان يساعد في علاج غازات القولون نهائيا ويقلل من الأعراض غير المرغوب فيها ، مثل الإمساك والغثيان، وأحد الآثار الجانبية المزعجة الفحم المنشط هو أنه يمكن أن يحول البراز إلى اللون الأسود. هذا اللون غير ضار ويجب أن يزول إذا توقف الشخص عن تناول مكملات الفحم.





12- ممارسة التمارين :





يمكن للتمارين اللطيفة أن ترخي عضلات القناة الهضمية وتعمل على علاج غازات القولون نهائيا، ويمكن أن تكون أوضاع اليوجا مفيدة بشكل خاص بعد الوجبات





13- مكملات البروبيوتيك :





وتضيف مكملات البروبيوتيك البكتيريا المفيدة إلى الأمعاء؛ حيث يتم استخدامها في علاج غازات القولون نهائيا والعديد من مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإسهال المعدي، وتشير بعض الأبحاث إلى أن سلالات معينة من البروبيوتيك يمكن أن تخفف الانتفاخ والغازات المعوية وآلام البطن وأعراض أخرى لمتلازمة القولون العصبي.





14- التنفس بعمق :

قد لا يعمل التنفس العميق مع الجميع. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الهواء إلى زيادة كمية الغازات في الأمعاء، ومع ذلك ، يجد بعض الأشخاص أن تقنيات التنفس العميق يمكن أن تخفف الألم والانزعاج المرتبطين بالغاز المحتبس وعلاج غازات القولون نهائيا .





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سبب كثرة الغازات بدون رائحة

ومن سبب كثرة الغازات بدون رائحة تناول بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور بالإمساك لفترات طويلة، بالإضافة إلى عدم شرب المياه لفترات طويلة ايضا ، وتعتبر مشكلة الغازات من أسوأ المشكلات الصحية التي يعاني منها النساء؛ حيث لا يقف تأثيرها عند الشعور بالمغص فقط بل يمكن أن تتسبب فى بعض المواقف المحرجة.





ويعتبر من أهم سبب كثرة الغازات بدون رائحة هو عدم قدرة المعدة على هضم الطعام والتخلص من الفضلات بشكل جيد خاصة عند تناول أنواع معينة من الطعام إلى احتباس الغازات، وتشمل:





نبات الهليون

الفاصوليا

العدس

التفاح

البروكلي

الكرنب

الخوخ

البرقوق

القمح

القرنبيط

منتجات الألبان

مشروبات و مكملات الألياف

الأطعمة المقلية

الثوم والبصل

الأطعمة الغنية بالدهون

الخوخ و عصير القراصيا

الطعام الحار