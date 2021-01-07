علاج عسر الهضم للأبد بحيل مجربة



علاج عسر الهضم سريعا بدون ملينات أمر يمكن تحقيقه بسهولة بأعشاب من مطبخك تعمل على تحسين الهضم والانتفاخ ويعد عسر الهضم مشكله شائعه بسبب الإفراط فى تناول الأطعمة المصنعة بشكل كبير مما يتسبب فى الحموضة والانتفاخ والإمساك والغثيان .





دواء لتحسين الهضم





يعد الزبادى أسرع دواء لتحسين وعلاج عسر الهضم فهو يحتوي على بكتيريا مفيدة للأمعاء ويجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي. ومع ذلك ، لا تحتوي كل أنواع الزبادي على هذه البكتيريا.





أدوية علاج عسر الهضم والانتفاخ بالاعشاب







ويمكن عن طريق أستخدام أدوية علاج عسر الهضم والانتفاخ بالاعشاب أن تساعد على محاربة مشاكل الهضم وتسريع التخلص من الانتفاخ هذه التوابل لها العديد من الفوائد لصحة الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد في علاج دوار الحركة والغثيان والقيء والغازات وفقدان الشهية. ومع ذلك ، يجب أن يكون بكميات معتدلة. سيكون الاستهلاك المثالي من 2 إلى 3 جرام كل يوم. إذا كان لديك أكثر من ذلك ، فقد يسبب ذلك حرقة في المعدة.





علاج عسر الهضم والقولون



بجانب الاعشاب يساعد تناول الحبوب الكاملة على علاج عسر الهضم والقولون الحبوب الكاملة وتشمل الأرز البني والشوفان والحبوب الكاملة أو خبز القمح الكامل. فهي غنية جدًا بالألياف ، وبالتالي فهي فعالة جدًا في علاج مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الانتفاخ والغثيان والغازات. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية أو عدم تحمل الجلوتين ، فيجب ألا تتناولها.





مشروبات لعلاج عسر الهضم

بجانب الاعشاب السابقة يمكن أن تساعد بعض المشروبات فى علاج عسر الهضم ويعتبر البنجر من المشروبات الفعالة فهو مصدرًا جيدًا جدًا للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم فهو مفيد جدًا في استعادة وظيفة الجهاز الهضمي الصحية وعلاج مشاكل مثل الإمساك.

يمكن أن يساعد مشروب التفاح في الحفاظ على صحة الأمعاء فيعتبر التفاح مصادر جيدة جدًا لفيتامينات A و C والعناصر الغذائية والمعادن مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والفوسفور. كل هذه تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي وضمان حسن سير الأمعاء.







يعتبر عصير الموز فعالًا للغاية في علاج مشاكل المعدة وعسر الهضم فهو مفيد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال. فهي غنية بالإلكتروليتات والبوتاسيوم التي تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي.





حبوب تسريع الهضم





بعيدا عن أدوية وحبوب تسرريع الهضم هناك أنواع أخرى من الفواكه يمكن اللجوء إلى تناولها أبرزها الأفوكادو فهو من أفضل مصادر الألياف في الفاكهة وغني بالألياف إلى جانب الدهون الصحية الأحادية. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يساعد في تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. وهذا يساعد في الحفاظ على بطانة الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي ، مما يساعد في عمليات الهضم.



كذلك يعد الكيوى من الفواكه التى يمكن اللجوء إليها بعيدا عن حبوب تسريع الهضم فهو مليء بالمعادن والمواد المغذية التي تعتبر جيدة جدًا لصحة أمعائك.





يحتوي على فيتامينات C و E وحمض اللينولينيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والأكتينيدين والأحماض الدهنية والبيبسين المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.







علاج عسر الهضم بالعسل







العسل يساعد على تسهيل الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. امزج العسل بالماء الفاتر وتناوله كل صباح.





تعد أفضل وأسهل طريقة علاج عسر الهضم والتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي هي شرب الماء الساخن فقط خذ كوبًا أو كوبين من الماء الساخن أول شيء في الصباح أو اشربه طوال اليوم فسوف يهدئ من انزعاج الجهاز الهضمي.





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