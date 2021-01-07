بدون ملينات تخلصى من مشاكل الهضم للأبد

إذا كنت تعانى من عسر الهضم والإزعاج فإنه يمكنك بدون ملينات محاربة مشاكل الهضم بحيل مجربة وسريعه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





وتساعد تلك الحيل على تطهير حركة الأمعاء وتزيل السموم من الجهاز الهضمى، ومن أهمها:



عصير العنب الأحمر والكرفس

يساعد مزيج صحي من العنب والكرفس على تطهير الجهاز الهضمي عن طريق تحسين حركة الأمعاء. كما أنه مفيد للإسهال ويساعد في تقليل التهاب المعدة والأمعاء. غني بمضادات الأكسدة التي تزيل السموم من الجهاز الهضمي







كيف تصنع المشروب :

المقادير :

2 كوب شرائح كرنب



2 كوب عنب أحمر



1 ملعقة كبيرة عصير ليمون



2 سيقان صغيرة متوسطة من الكرفس



1.5 كوب ماء.



طريقة تطبيق المشروب



تُمزج جميع المكونات (باستثناء عصير الليمون) في الخلاط. اخلط حتى تصبح ناعمة وأضف عصير الليمون واخلط مرة أخرى. قم بتخزين أي عصير متبقي في الثلاجة واستهلكه في غضون يومين.





- عصير البطاطا الحلوة والجزر والفلفل

يحافظ العصير على صحة الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على الجزر. أيساعد هذا العصير في الهضم ويعالج الإمساك. يخفف التهاب وألم المعدة ويعالج قرحة المعدة ويهدئ البطانة الداخلية للمعدة







كيف يتم تجهيزه

1 بطاطا حلوة صغيرة أو متوسطة (مقطعة إلى مكعبات)



2 جزر

ثمرة من الفلفل الأحمر



2 سيقان كبيرة من الكرفس



2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل (مبشور)





طريقة تجهيز المشروب ..

تُمزج جميع المكونات في العصارة وتُقدم على الفور