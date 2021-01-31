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20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:53 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيرين عادل
قالت الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج صباح البلد، إن الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتمويل الطبى أعلنت عن وصول أولى دفعات لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا.

وأضافت "سلامة "، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الهيئة المصرية للشراء الموحد  كشفت أيضا عن التعاقد مع شركتين مصنعتين للقاح للحصول على 20 مليون جرعة. 

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تواصل حملة التطعيم التى تتم فى مستشفيات العزل فى الوقت الحالى على مستوى محافظات الجمهورية باللقاح الصينى سينوفارم.

وتابعت أن مصر تمتلك فى الوقت الحالى عدد 2 لقاحات منهم لقاح جديد سيكون منه 20 مليون جرعة والذى يعد رقما كبيرا بجانب لقاح سينوفارم. 

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