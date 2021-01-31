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أخبار العالم

تخوف من تكرار السيناريو الإسباني في لبنان.. واختلاف الوزراء بشأن تمديد الإغلاق

الأحد 31/يناير/2021 - 09:04 ص
علم لبنان
علم لبنان
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شيماء مصطفى
كشف رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، عاصم عراجي، عن تفاصيل اجتماع اللجنة العلمية ولجنة فيروس كورونا، المقرر عقده غدا الاثنين.

وقال "عراجي" في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن هذا الاجتماع ما هو إلا اجتماع روتيني تقييمي للتأكد من زيادة عدد الأسرة ومراقبة أعداد المصابين، لكن لن يصدر عنه أي قرارات بانتظار الاجتماع الذي سيعقد يومي 5 أو 6 فبراير الذي سيكون أساسيًا ويمكن أن يغيّر أمورًا كثيرة.

وأعرب عن تخوفه مما يحدث من تحوّل للفيروس، مبديًا قلقه من أن يحدث في لبنان ما حدث في إسبانيا عندما اجتاحتها الأنفلونزا، معتبرًا أن "المؤشرات حتى اليوم مقبولة".

وعن تمديد خطة التعبئة، أشار إلى أن "هذا الأمر في عهدة لجنة كورونا الحكومية وهم مختلفون مع الأسف، وكل وزير برأي، وأكبر مثال ما حدث في طرابلس ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئًا".

وكانت السلطات الصحية في لبنان، أعلنت أمس السبت، تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

كما أعلنت الصحة اللبنانية عن وفاة 61 حالة جديدة جراء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 3031 وفاة.

فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان 298913 حالة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
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