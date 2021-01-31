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أخبار العالم

170 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

الأحد 31/يناير/2021 - 09:49 ص
علم البحرين
علم البحرين
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، بلغ 170433 شخصًا.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قالت وزارة الصحة إن 623 شخصًا تلقوا أمس السبت، تطعيم كورونا، ليصبح إجمالي من أخذ التطعيم حتى مساءً السبت، 170433 شخصًا.


يذكر أن الفحوصات التي بلغ عددها 14046 أمس السبت، أظهرت تسجيل 655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 237 حالة لعمالة وافدة، و 411 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج.

كما تعافت 212 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 98160.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 24 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج وصلت إلى 72 حالة، في حين أن 3627 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات المصابة الذي بلغ 3651 حالة قائمة.
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