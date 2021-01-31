أستراليا تلغي الحجر الصحي للمسافرين القادمين من نيوزيلندا

أعلن وزير الصحة الاسترالي جريج هانت أن بلاده ستسمح مرة أخرى للزائرين القادمين من نيوزيلندا بالسفر إليها دون الحاجة لخضوعهم إلى حجر صحي بدءا من اليوم الأحد (الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي).





وقال وزير الصحة الاسترالي - في بيان صحفي أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إنه بإصدار هذه التوصية، لفت كبير الأطباء بالإنابة مايكل كيد إلى أنه لم يتم تسجيل المزيد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المجتمع في نيوزيلندا منذ أن تم رصد الحالات الثلاث الأولية الناشئة من عدوى داخل فندق الحجر الصحي.





ووفقا للبيان، أشار كبير الأطباء بالإنابة أيضا إلى أن الرحلات الجوية القادمة من نيوزيلندا منخفضة المخاطر بدرجة كافية نظرا لاستجابة الصحة العامة القوية في نيوزيلندا ل(كوفيد-19.





وتابع البيان أنه "بدافع الحذر، سيتم إجراء فحص قبل وبعد الرحلة، كما يتعين على المسافرين إلى استراليا أن يكونوا قد مكثوا في نيوزيلندا لمدة 14 يوما قبل مغادرتهم".





كانت الحكومة الاسترالية قررت في 25 يناير الجاري إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي على الواصلين من نيوزلندا بعدما ثبت حمل سيدة لسلالة جديدة من فيروس "كورونا" المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا بعد مكوثها 14 يوما في فندق للحجر الصحي بنيوزيلندا.



