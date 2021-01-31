بوتين يزور مصر مارس المقبل.. وتوقعات بعودة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

أكدت مصادر مطلعة لـ موقع صدى البلد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور القاهرة شهر مارس المقبل، حيث ستشهد الزيارة إعلان





وصدَّق البرلمان في دور انعقاده الأخير على اتفاق التعاون الشامل والشراكة الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية في الخامس عشر من ديسمبر عام 2020 ليضفي مزيدًا من التعميق على العلاقات المصرية الروسية.





وتهتم مصر بتعزيز علاقاتها مع روسيا في مختلف المجالات الثنائية والمحافل الدولية.





وتشهد العلاقات الثنائية مع روسيا تقدمًا ملحوظًا وفي هذا الإطار تستمر مصر في تعزيز علاقاتها مع روسيا وتتوالى زيارات القمة بين البلدين، فضلًا عن الزيارات على المستوى الوزاري، والتي كانت آخرها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى موسكو في أكتوبر 2020، لمتابعة آفاق التعاون الثنائي؛ إذ تمضي قدمًا مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس. وكذلك مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية.





ومن المرتقب أيضا أن تشهد الزيارة نهاية للحظر الذي فرضته روسيا منذ خمسة أعوام على رحلات الطيران إلى منتجعات البحر الأحمر الغردقة وشرم الشيخ.

وأشارت المصادر إلى تواجد مسؤولين روس في الغردقة الأسبوع الماضي لفحص الإجراءات الأمنية المتبعة في المطار. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تستأنف روسيا رحلاتها المنتظمة إلى مدينة القاهرة من ثماني مدن في 8 فبراير المقبل.

عام 2021 عامًا للتبادل الإنساني بين مصر وروسيا ليشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية بين البلدين إثراءً للعلاقات الثقافية والبُعد الإنساني في العلاقات الثنائية، ودعمًا للتواصل الشعبي.