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منوعات

قيمته مليار دولار .. ملياردير روسي يدعي ملكية قصر بوتين الرئاسي على البحر الأسود

السبت 30/يناير/2021 - 05:38 م
قصر بوتين
قصر بوتين
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أماني إبراهيم
أعلن الملياردير الروسي أركادي روتنبرج أنه صاحب قصر فخم يقع على البحر الأسود، معروف عنه أنه من ضمن القصور الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم تداول المعلومات الخاصة بالقصر على نطاق واسع وانتشر تحقيق حديث عن القصر الواسع تم مشاهدته أكثر من 100 مليون مرة.

ونفى الرئيس الروسي تقارير عن امتلاكه المنتجع في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما أعلن روتنبرج، الملياردير الذي على صلة وثيقة ببوتين ، أنه المالك اليوم السبت.

جاء هذا الكشف في مقابلة نشرت على قناة (ماش تلجرام) التابعة للكرملين، قبل تأكيده لوكالة أنباء إنترفاكس، ونقل المكتب الصحفي لروتينبيرج عنه قوله "لقد تمكنت من إبرام صفقة مع الدائنين قبل بضع سنوات ، وأصبحت مستفيدًا من هذا الموقع.

وقال روتنبرج إن العقار سيكتمل في غضون عامين ومن المتوقع أن يصبح فندقًا سكنيًا، وانتشر الجدل حول الملكية في روسيا بعد نشر الفيلم الوثائقي من قبل فريق الناقد المسجون في الكرملين أليكسي نافالني في وقت سابق من هذا الشهر.

وزعم التحقيق أن تكلفة العقار مليار جنيه استرليني أي ما يعادل (1.37 مليار دولار) ودُفع مقابل بأكبر رشوة في التاريخ، وكانت سببا في اشتعال الاحتجاجات التي نُظمت في جميع أنحاء البلاد في نهاية الأسبوع الماضي لدعم نافالني، وهي أكبر احتجاجات ضد الرئيس بوتين منذ سنوات.

ويعد روتنبرج واحدا من الشخصيات الهامة في روسيا بصفته مالكًا لشركات إنشاءات ضخمة تقوم ببناء البنية التحتية مثل الجسور وخطوط أنابيب الغاز، ومن المعروف أيضا أنه قريب من السيد بوتين كصديق سابق منذ الطفولة.
قيمته مليار دولار .. ملياردير روسي يدعي ملكية قصر بوتين الرئاسي على البحر الأسود
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