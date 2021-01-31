عميد آداب القاهرة: 18 فبراير آخر موعد للتقديم بالدراسات العليا





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم.





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وكان قد أوضح " كامل "، أنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار التي سيقدمها الطلاب خلال فترة الامتحانات لتأجيل المواد مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.





وأكد عميد الكلية ، أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فإنه يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة.





وأضاف أن هناك خطة قد وضعتها الكلية عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة ، حيث يتم عزل الطالب داخل العيادة الطبية، وتكون مجهزة بكافة الأجهزة الطبية، للكشف على الطالب.

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن آخر موعد للتقديم بالدراسات العليا.