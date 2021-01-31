"الملا" للنواب: تعظيم الاستثمارات المباشرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2023

كشف وزير البترول و الثروة المعدنية المهندس طارق الملا الخطة المستقبلية للوزارة، قائلا: خلال الجلسة العامة أثناء عرض برنامج الوزارة "نسعي خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام ٢٠٢٣ ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.





وقال الوزير " علي الرغم من تداعيات ازمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج ايجابية يأتي علي رأسها توقيع ١٤ اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضي في الفترة من مارس الى أكتوبر.





كما تمكن قطاع البترول من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي وفقا لما يلى:





شراء ٥ مليون برميل زيت خام في شهر ابريل ٢٠٢٠ مما حقق وفرا حوالى 1.6 مليار جنيه. ،و شراء ٩٠ ألف طن بوتاجاز في شهر مايو ٢٠٢٠ مما حقق وفرا حوالى 720 مليون جنيه ، و التعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجله وفرت حوالى 560 مليون جنيه ،والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت حوالى 1.3 مليار جنيه.





وقال وزير البترول " لا يزال قطاع البترول يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وكذلك هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق.