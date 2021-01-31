آخر استعدادات المعاهد الأزهرية لامتحانات الفصل الأول.. خاص

كشف الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أخر أخبار الدراسة والتعليم عن بعد واستعدادات المعاهد للامتحانات للفصل الدراسي الأول.





وقال عباس، لصدى البلد، إنه تم أول لقاء أون لاين مع رؤساء المناطق بعدما كانت تعقد هذه اللقاءات في مشيخة الأزهر ، مشددا على أن كل المناطق لديها القدرة على التواصل مع الطلاب، وتم التركيز على متابعة التعلم عن بعد وإعداد الطلاب الذين يدخلون على غرف المراجعة.





وأكد رئيس قطاع المعاهد، على حصر الكتب الموجودة في المخازن وحصر احتياجات المناطق من كافة انواعها سواء مقاعد او اثاثات او كواشف للحرارة والمعادن، منوها أن كل الكتب تسليمها للطلبة وكتب الفصل الثاني جاهزة للتسليم أيضا.





ونبه على ضرورة رصد مدي فعاليات التعليم عن بعد في المعاهد ومعرفة الطلاب المتابعين والمتخلفين عن المتابعة عبر التواصل الأُون لاين والتواصل مع أولياء أمور بهذا الشأن، وخلو جميع أفنية المعاهد من المشغولات وخاصة السيارات والكهنة وخلافه.





وشدد على ضرورة تسجيل تناوب العاملين بالمعاهد والإدارات بكشوف معتمدة، وعدم توقيع من حصل علي أجازة استثنائية بدفاتر الحضور والانصراف ولا يقطع اجازته الا بطريقة رسمية.





وكشف عباس، جميع المعاهد والادارات بعمل حصر بقيمة طوابع البريد والدمغات الموجودة في ملفات الطلاب وارسالها الي المنطقة علي وجه السرعة بحد أقصي يوم الثلاثاء المقبل للرد علي رئاسة قطاع المعاهد بعدها علي الفور.



