تيسلا الأمريكية مجبرة على تغيير عجلة القيادة في سيارتها.. تعرف على السبب

كشفت إدارة سلامة الطرق السريعة الامريكية بعض التصرحيات حول المقود الجديد لتيسلا ، موضحة أنها لاتعلم إذا كان هذا المقود مناسب من ناحية السلامة واللوائح التنظيمية اما لا .



ومن الواضح بعد هذا القرار أن تقدم خيار أخر لشكل المقود في موديلات S ,X ،وكشفت التقارير أن الإدارة ستتواصل مع تيسلا للاستفسار عن طبيعة هذا المقود قبل اتخاذ قرار فيه ، وبغض النظر عن مدى قانونية الامر فيجب أن تجيب تيسلا عن فائدة المقود على حرف U.



اما الهدف الرئيسي من هذا المقود هو إضافة لمسة جمالية على التصميم الداخلي للسيارة ، اما من ناحية الوظائف فأن العملية لاتوجد بها مزايا واضحة لمقود U ،ولكن يعتبر البعض أن مقود u أصعب في التعامل مع المناورات منخفضة السرعة بشكل خاص.





يذكر أن شركة تيسلا استطاعت أن تحقق للمرة الأولى أرباحا صافية في 2020 بقيمة 721 مليون دولار، ويشكل هذا النجاح استثناءً بالنسبة لشركة تيسلا التي تأسست في عام 2003،وأكدت إنها ركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها، وأن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل.



