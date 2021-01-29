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سيارات

الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:43 م
نيو NIO ET7
نيو NIO ET7
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اشرف عطية
لا يزال العملاق الصيني متفوقا علي نفسه في شتي المجالات الصناعية، والتي من ابرزها، السيارات الكهربائية، فتفوقت علي نفسها، وطرحت السيارة  التي وصفها بعض خبراء السيارات بـ"الطفرة العبقرية"، وظهرت اخيرا وبعد طول انتظار و تسريبات غير رسمية . 


مواصفات نيو NIO ET7

السيارة نيو NIO ET7 تأتي بقوة 644 حصان وعزم 850 نيوتن.متر وتتسارع لـ 100 كم/س خلال 3.9 ثانية.

 نيو NIO ET7 يتوافر بها نظام قيادة ذاتية متطور عن تيسلا tesla بحسب وصف NIO، و السيارة مجهزة بكاميرات 8 ميجا بيكسل مقابل 1.2 ميجا بيكسل في سيارات تيسلا tesla ، ومعالجات من إنفيديا أقوى بكتير من معالجات تسلا.

مدى سير  نيو NIO ET7 بالشحنة الواحده

نيو NIO ET7 تعتبر واحدة من أهم السيارات الكهربائية بمدى قيادة يصل الي 1000 كم و هذة الشركة في الاساس تهدف للتفوق علي عملاق صناعة السيارات الكهربائية الامريكية تيسلا , و خصوصا في الصين التي زادت مبيعات تيسلا فيها .

سعر نيو NIO ET7

تباع السيارة نيو NIO ET7 بسعر 58.000 دولار اي ما يعادل 900.000 جنيه مصري , و تباع بدون بطاريات وتقوم بعد ذلك بتأجير البطارية من الشركة، ويمكنك تغييرها اثناء السفر او عند انتهائها؛ مما يعني انك لست مضطر لشحن السيارة .

بطاريات نيو NIO ET7

تأتي السيارة نيو NIO ET7 بثلاثة اختيارات من البطاريات، بقدرة 70 كيلووات/س بمدى 500 كم، وقدرة 100 كيلووات/س بمدى 700 كم، وقدرة 150 كيلووات/س بمدى 1000 كم ومحطات التغيير تستطيع تغير اكثر من 300 بطارية يوميا لعربيات NIO، والبطارية الواحدة بتاخد 3 دقايق بس، ولكن سعتها التخزينية 13 بطارية، بسبب مساحتها الصغيرة .

تقنيات نيو NIO ET7

السيارة  نيو NIO ET7 بها نظام يستطيع كشف زاوية 120 درجة حولها بمدى 500 متر، ويستطيع التركيز على الاشياء والاشخاص بدقة مليمترية، ويعمل بجانب 12 حساس فوق صوتي، ونظامي مسح للطريق دقيقين، وسيتم بيعها رسميا في الصين بحلول عام 2022. 
الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور
الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور
الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور
الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور
الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور
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