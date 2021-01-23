شاهد.. سباق تسارع مثير بين تيسلا S ضد أستون مارتن DBS

يعشق الملايين حول العالم مشاهدة سباقات التسارع المثيرة بين السيارات الخارقة التى تنتجها شركات السيارات حول العالم ، لذلك تجلب القنوات المتواجدة على موقع الفيديوهات الشهير تلك هذه السيارات وجعلها تخوض مثل هذه السباقات حتى تجلب الاف المشاهدات .

وبالفعل نشاهد اليوم سباق تسارع مثير جلبته لنا قناة AutoTrader الشهيرة على اليوتيوب لنرى من خلاله سيارة تيسلا موديل S تُنافس أستون مارتن DBS في سباق تسارع مثير.

ولكن قبل مشاهدة هذه المنافسة المثيرة لابد وان نضع السيارتين الخارقتين فى مقارنة بسيطة لنشاهد من ستفوز بالارقام والحسابات ، ولكن بالطبع داخل مزمار السباق الوضع يختلف .

ففى البداية اصبحت السيارة تيسلا موديل S وحش هذه السباقات بالرغم من تشكيك العديد لقدراتها نظرا لانها كهربائية ، ولكن أصبح إصدار بيرفورمانس قادرًا على توليد قوة 835 حصان إلى العجلات الأربع، وفي الوقت نفسه، بينما السيارة أستون مارتن DBS يمكنها توليد قوة 725 حصان فقط للعجلات الخلفية.

وظهرت خلال مقطع الفيديو السيارتين تيسلا موديل S و أستون مارتن DBS وهم يخوضون سباقين الاول هو من نقطة ثابتة حتى الوصول الى سرعة 160 كلم فى الساعة لمعرفة قوة عزم كلتا السيارتين ، ثم بعد ذلك قامت القناة بجعلهم فى تحدى اخر وهو سباق الربع ميل اى 400 متر .

وفى النهاية لا نخبرك عة اى من نتيجة السباقين ولكن من المؤكد ان السباقين يستحقون المشاهدة ، بسبب وجود هاتين الخارقتين على مزمار السباق .