تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور

كشفت شركة تيسلا عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية عن طرح تيسلا موديل المحدثة، وتأتي بأكثر من فئة، الأولى Long Range بسعر 79,990 دولار أي حوالي مليون و 250.000 جنيه بمحركين ونظام دفع رباعي تسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي حتي 250 كيلو متر في الساعة. TESLA MODEL S





وتم طرح تيسلا موديل TESLA MODEL S ب نطاق 663 كم لكل شحنة و تسمي فئة بلايد بسعر 119,990 دولار أي حوالي مليون و 890.000 جنيه مع ثلاثة محركات وتوجيه كهربائي لعزم الدوران بقوة 1,020 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 1.99 ثانية، بسرعة قصوي 322 كيلو مترا في الساعة.





حصلت تيسلا موديل TESLA MODEL S الجديدة على عجلة قيادة محدثة تبدو وكأنها مستوحاة من أفلام Star Wars، و جميع الأزرار الداخلية الخاصة بالإشارات والوظائف الحيوية تاتش بالكامل, وتتميز بلمسات من ألياف الكربون وزخارف خشبية داخل السيارة، مع مساحات تخزين أكبر وشاحن وايرليس.

