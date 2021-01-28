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سيارات

تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 07:02 م
تيسلا موديل TESLA
تيسلا موديل TESLA MODEL S الجديدة
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اشرف عطية
كشفت شركة تيسلا عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية عن طرح تيسلا موديل TESLA MODEL S المحدثة، وتأتي بأكثر من فئة، الأولى Long Range بسعر 79,990 دولار أي حوالي مليون و 250.000 جنيه بمحركين ونظام دفع رباعي تسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي حتي 250 كيلو متر في الساعة. 

وتم طرح  تيسلا موديل TESLA MODEL S بنطاق 663 كم لكل شحنة و تسمي فئة بلايد بسعر 119,990 دولار أي حوالي مليون و 890.000 جنيه مع ثلاثة محركات وتوجيه كهربائي لعزم الدوران بقوة 1,020 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 1.99 ثانية، بسرعة قصوي 322 كيلو مترا في الساعة.

حصلت  تيسلا موديل TESLA MODEL S الجديدة على عجلة قيادة محدثة تبدو وكأنها مستوحاة من أفلام Star Wars، و جميع الأزرار الداخلية الخاصة بالإشارات والوظائف الحيوية تاتش بالكامل, وتتميز بلمسات من ألياف الكربون وزخارف خشبية داخل السيارة، مع مساحات تخزين أكبر وشاحن وايرليس.

جاءت  تيسلا موديل TESLA MODEL S باكصدام أمامي وخلفي جديد وجنوط 21 انش، و شاشة مركزية مقاس 17 بوصة وهي في الأساس شاشة ألعاب مزودة بمعالج بقوة 10 تيرافلوب و بها شاشة أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة أمام السائق.
تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور
تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور
تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور
تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور
تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور
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