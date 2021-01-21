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سيارات

تيسلا تبحث عن موظف سوشيال ميديا لمتابعة تويتر

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 م
إيلون ماسك
إيلون ماسك
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أماني نوار
تبحث تيسلا الآن عن شخص يجيد التعامل مع تصعيد وسائل التواصل الإجتماعي ضد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، فبعد ان أغلقت شركة تصنيع السيارات قسم العلاقات العامة، أصبح حساب إيلون ماسك على تويتر يتعامل مع ماسك بمفرده.

وجاءت الوظيفة مخصصة بدوام كامل، عن بعد، واسم الوظيفة اخصائي دعم عملاء الطاقة ، ولكن لايتم التعامل مع حساب إيلون ماسك فقط بل سيقوم بالبحث عن شكاوى العملاء وحلها.

وعلى الرغم من حصول تيسلا على الكثير من الدعم إلى أن الكثير من مالكي السيارات يشتكون من خدمة العملاء في الشركة، ولاترقى للمستوى المطلوب،ولكن ربما تحتاج تيسلا  إلى أن تكون اكثر نشاطا على وسائل التواصل الإجتماعي ، وذلك في إستجابة لشكاوي العملاء ، ومشكلاتهم مع استفساراتهم وحلها.

وحتى الآن لم تفصح تيسلا حتى الآن عن سبب حلها لقسم العلاقات العامة العام الماضي ، ولكن من الواضح أن تيسلا لم تعد بحاجة إلى عمال في هذا القسم حتى الآن، ومن المعروف أن إيلون مساك الرئيس التنفيذي لتيسلا أصبح أغنى رجل في العالم . 
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