حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/1 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 1 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادًا للتفاني في عملك.
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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وعائليا: تجنب القرارات المطلقة، وانتبه لحقوقك.. فالتسرّع ليس في صالحك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك مما يبعدك عمن تحب
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: رغم القلق والتشوش.. من المهم أن تحرص على احترام حقوق الآخرين
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بأمور عملية أو منزلية وتحسن تنظيم جهودك
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالأهل والأصحاب مشاريع مشتركة ولقاءات مثيرة
عاطفيا: القمر في منزل الحب يرفع اليوم من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم.....
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتعرف كيف تؤثر في المحيطين بك.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ضاغط ومع ذلك يمكنك اليوم أن تخصص وقتا تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأحباب.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بمقاومة ظنونك ومن المهم ألا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم مناسب للقيام بأعمال مهنية أو تجارية ومقارنة سلع، فقط عليك أن تضاعف تركيزك تفاديا للأخطاء.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.
عاطفيا وعائليا: عطارد ثم فينوس معاكسان مما يثير الخلافات وعليك أن تحافظ على اللباقة وحافظ على اتزانك النفسي.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم تتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيا.
مهنيا وماليا: يدعمك أناس مخلصون وفي الأفق لقاءات موفقة وتستطيع أن تحقق إنجازا.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. قد تقضي أوقاتا رائعة مع من تحب بشرط ألا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. ينصحك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يدفعك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد تحصل اليوم على مساعدات تفيدك في خطواتك القادمة وتخطط جيدا لمستقبلك.
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك تألقا.. تراجع نفسك وتتصرف بهدوء وتقترب بود ممن تحب.