حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 -12 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 16-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21 /3 إلى 20 /4
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.
من21 /3 إلى 20 /4
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.
الثور
من 21 /4 إلى 21 /5
عاطفيا: ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.
مهنيا وماليا: تساعدك الحالة الفلكية اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.
من 21 /4 إلى 21 /5
عاطفيا: ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.
مهنيا وماليا: تساعدك الحالة الفلكية اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.
الجوزاء
من 22 /5 إلى 21 /6
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك، وقد يتسبب لك ذلك في حيرة.. فقط لا تتخلّ عن واجبك وعليك أن تتحمل مسئولياتك بشجاعة وإصرار.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للتخطيط لمستقبلك ولعمل توازن بين نفقاتك ودخلك
من 22 /5 إلى 21 /6
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك، وقد يتسبب لك ذلك في حيرة.. فقط لا تتخلّ عن واجبك وعليك أن تتحمل مسئولياتك بشجاعة وإصرار.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للتخطيط لمستقبلك ولعمل توازن بين نفقاتك ودخلك
السرطان
من 22 /6 إلى 22 /7
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا لحقوقك معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. تجنّب العصبية وتحكّم اليوم في حساسيتك الشديدة.
من 22 /6 إلى 22 /7
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا لحقوقك معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. تجنّب العصبية وتحكّم اليوم في حساسيتك الشديدة.
الأسد
من 23 /7 إلى 22 /8
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحب يدفعانك للاهتمام بالأحباب والأهل والأصدقاء ويساعدك ذلك على الاقتراب من الجميع.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.
من 23 /7 إلى 22 /8
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحب يدفعانك للاهتمام بالأحباب والأهل والأصدقاء ويساعدك ذلك على الاقتراب من الجميع.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.
العذراء
من 23 /8 إلى 22 /9
عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. قد تلتقي اليوم بأناس مخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.
من 23 /8 إلى 22 /9
عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. قد تلتقي اليوم بأناس مخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.
الميزان
من 23 /9 إلى 22 /10
ماليا ومهنيا: إذا تعطلت مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.
من 23 /9 إلى 22 /10
ماليا ومهنيا: إذا تعطلت مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.
العقرب
من 23 /10 إلى 22 /11
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي داعم.. تتمتع باليقظة واللباقة وتبدو أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب وتؤثر فيمن حولك.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي داعم.. تتمتع باليقظة واللباقة وتبدو أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب وتؤثر فيمن حولك.
الجدي
من 22 /12 إلى 20 /1
مهنيا وماليا: القمر ما زال في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك
الدلو
من 21 /1 إلى 19 /2
مهنيا وصحيا: ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في قراراتك وانفعالاتك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك وابتعد عن أي مخاطرة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابتعaد عن الفخر والزهو بنفسك.
الحوت
من 20 /2 إلى 20 /3
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة
من 22 /12 إلى 20 /1
مهنيا وماليا: القمر ما زال في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك
الدلو
من 21 /1 إلى 19 /2
مهنيا وصحيا: ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في قراراتك وانفعالاتك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك وابتعد عن أي مخاطرة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابتعaد عن الفخر والزهو بنفسك.
الحوت
من 20 /2 إلى 20 /3
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة