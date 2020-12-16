حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 -12 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

اليوم الأربعاء 16-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج





الحمل

من21 /3 إلى 20 /4

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.





الثور

من 21 /4 إلى 21 /5

عاطفيا: ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

مهنيا وماليا: تساعدك الحالة الفلكية اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.





الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6

عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك، وقد يتسبب لك ذلك في حيرة.. فقط لا تتخلّ عن واجبك وعليك أن تتحمل مسئولياتك بشجاعة وإصرار.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للتخطيط لمستقبلك ولعمل توازن بين نفقاتك ودخلك





السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا لحقوقك معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. تجنّب العصبية وتحكّم اليوم في حساسيتك الشديدة.





الأسد

من 23 /7 إلى 22 /8

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحب يدفعانك للاهتمام بالأحباب والأهل والأصدقاء ويساعدك ذلك على الاقتراب من الجميع.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.





العذراء

من 23 /8 إلى 22 /9

عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. قد تلتقي اليوم بأناس مخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.





الميزان

من 23 /9 إلى 22 /10

ماليا ومهنيا: إذا تعطلت مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.





العقرب

من 23 /10 إلى 22 /11

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي داعم.. تتمتع باليقظة واللباقة وتبدو أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب وتؤثر فيمن حولك.

الجدي

من 22 /12 إلى 20 /1

مهنيا وماليا: القمر ما زال في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك



الدلو

من 21 /1 إلى 19 /2

مهنيا وصحيا: ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في قراراتك وانفعالاتك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك وابتعد عن أي مخاطرة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابتعaد عن الفخر والزهو بنفسك.

الحوت

من 20 /2 إلى 20 /3

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع.

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة

















