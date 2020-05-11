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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم مايو11 مايو، وفقا لعلم الأرقام.


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شخصية اليوم في علم الأرقام:

 أنت شخص متحمس جيدا للتطوير من نفسك تحاول دائما أن تبتكر فى مجال عملك ومواكبة كل ما هو جديد

إذا كنت مولودا في يوم 11 مايو:

حاول دائما أن لا تدفعك مشاغلك اليومية فى إغفال زيارة عائلتك والاهتمام بهم بل حاول دائما توطيد العلاقة بينك وبين أفراد عائلتك

نصيحة:
لا تغفل الاهتمام بصحتك بل حاول دائما الاهتمام بالفحص لدى طبيبك ولا تتجاهل أهمية الرياضة والحفاظ على لياقتك البدنية
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