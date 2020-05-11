حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاثنين 11-5- 2020،

توقعات الأبراج

على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تقدمها خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على الفيس بوك.





وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 11-5- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل:

عاطفيا

لقاء محتمل مع شخص تجمعكما الصدفة وتعيدكما إلى ذكريات قديمة.

صحيا

تشعر بنشاط كبير اليوم، ولديك رغبة في الذهاب إلى النادى أو لقاء الأصدقاء القدامى لممارسة بعض الألعاب الرياضية



برج الثور :

مهنيا .. عليك تغير حياتك البدء من جديد فيعد ذلك يوم مناسب لتغير شكلك وافكارك والتحرر من القيود .

عاطفيا .. عندك القدرة تجذب اشخاص جدد



برج الجوزاء:

مهنيا .. العديد من القرارارات فيما يتغلق بطبيعة عملك تحتاج إلى أن يتم حسمها خلال الفترة المقبلة

عاطفيا .. حاولى أن تفكر جيدا قبل التفكير فى بدء علاقات عاطفية جديدة







برج السرطان:



مهنيا ..



الوقت مناسب للبيع والشراء وأيضا للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة.

عاطفيا

تتمتع بشعبية كبيرة وحضور أخاذ وتمر بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.







برج الأسد :

مهنيا .. اليوم يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

عاطفيا ..القمر في منزل العمل واليوم تتمتع بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز.



برج العذراء:

مهنيا .. لديك طاقة جيدة لانجاذ أعمالك أسرع وبصورة أفضل.

عاطفيا .. يساعدك اليوم على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.







برج الجدى:

مهنيا .. عليك أن تتفادى مصادر الإزعاج خاصة في نطاق العائلة.

عاطفيا .. إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.



برج الميزان:

مهنيا .. القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد نضجك وفصاحتك.





برج العقرب :

مهنيا .. تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن حولك، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

عاطفيا .. ضاعف حذرك واعتن بخطواتك مهما كانت الضغوط لتحقق فائدة.



برج القوس:

مهنيا .. رغم الضغوط الوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة إذ تستطيع أن تجد حلا لها إذا اعتمدت اللباقة.

الوضع الفلكي يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.



برج الدلو

مهنيا .. القمر في برجك يدفعك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا فى مجال العمل .

عاطفيا .. ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها ولا تتسرع اليوم في قراراتك.





برج الحوت:

مهنيا .. تحتاج إلى الاهتمام أكثر بعملك فقد أهملته لفترات.



عاطفيا .. تجمعك الفترة المقبلة بشخص محبب إليك.





