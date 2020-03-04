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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4/3/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:59 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين


يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاربعاء 4- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الأربعاء 4-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

الحمل
من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة والخبرات المؤلمة تضغط على أعصابك. عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة..

 برج الثور


من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بالأحباب وبجذورك العائلية وتشارك الأخوة والأقارب.

مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح.


  برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في إدارة الأمور المهنية والمالية تجنبا للخسائر.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.

 
 برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يُمهّد أمامك الطريق للصعود والتقدم.

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تبدو اليوم مبادرا وساحرا ويُساعدُك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.


 برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وصحيا: تجد اليوم أنك تميل للتأمل ولمراجعة نفسك واستخلاص الحكمة من خبراتك، فقط اهتم بصحتك واعمل في صمت.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة وتجنب الزهو بنفسك.

 
 برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا: تناغم القمر مع أورانوس يمنحك اليوم كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.

عاطفيا واجتماعيا: وجود القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تحافظ على علاقاتك وصداقاتك.. تتحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء.
 

 برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تجتهد وتعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.

عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعدا لمعالجة أي أمر عائلي أو شخصي بهدوء وروية.


 برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يمنحك حضورا أخاذا ويعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.

 برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب المواقف بسبب مرونتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.

 برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.

مهنيا واجتماعيا: القمر بمواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن العيش وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم.


 برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تقود من حولك نحو إنجازات وتطورات مهمة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك السادس ويمنحك ذلك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

 برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.

مهنيا وماليا: تناغم القمر مع أورانوس يدعمك اليوم ويُساعدُك أن تستدعي قوّتَك الداخلية وأن تُخطّط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك

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