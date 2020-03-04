حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4/3/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة والخبرات المؤلمة تضغط على أعصابك. عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة..

برج الثور





من 21/4 إلى 21/5



عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بالأحباب وبجذورك العائلية وتشارك الأخوة والأقارب.



مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح.





برج الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6



مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في إدارة الأمور المهنية والمالية تجنبا للخسائر.



عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.





برج السرطان



من 22/6 إلى 22/7



مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يُمهّد أمامك الطريق للصعود والتقدم.



عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تبدو اليوم مبادرا وساحرا ويُساعدُك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.





برج الأسد



من 23/7 إلى 22/8



مهنيا وصحيا: تجد اليوم أنك تميل للتأمل ولمراجعة نفسك واستخلاص الحكمة من خبراتك، فقط اهتم بصحتك واعمل في صمت.



عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة وتجنب الزهو بنفسك.





برج العذراء



من 23/8 إلى 22/9



مهنيا: تناغم القمر مع أورانوس يمنحك اليوم كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.



عاطفيا واجتماعيا: وجود القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تحافظ على علاقاتك وصداقاتك.. تتحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء.





برج الميزان



من 23/9 إلى 22/10



مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تجتهد وتعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.



عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعدا لمعالجة أي أمر عائلي أو شخصي بهدوء وروية.





برج العقرب



من 23/10 إلى 22/11



عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يمنحك حضورا أخاذا ويعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.



مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.



برج القوس



من 23/11 إلى 21/12



عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب المواقف بسبب مرونتك.



مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.



برج الجدي



من 22/12 إلى 20/1



عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.



مهنيا واجتماعيا: القمر بمواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن العيش وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم.





برج الدلو



من 21/1 إلى 19/2



مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تقود من حولك نحو إنجازات وتطورات مهمة.



عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك السادس ويمنحك ذلك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.



برج الحوت



من 20/2 إلى 20/3



عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.



مهنيا وماليا: تناغم القمر مع أورانوس يدعمك اليوم ويُساعدُك أن تستدعي قوّتَك الداخلية وأن تُخطّط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك

