حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4/3/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة والخبرات المؤلمة تضغط على أعصابك. عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة..
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بالأحباب وبجذورك العائلية وتشارك الأخوة والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في إدارة الأمور المهنية والمالية تجنبا للخسائر.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يُمهّد أمامك الطريق للصعود والتقدم.
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تبدو اليوم مبادرا وساحرا ويُساعدُك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وصحيا: تجد اليوم أنك تميل للتأمل ولمراجعة نفسك واستخلاص الحكمة من خبراتك، فقط اهتم بصحتك واعمل في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة وتجنب الزهو بنفسك.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: تناغم القمر مع أورانوس يمنحك اليوم كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.
عاطفيا واجتماعيا: وجود القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تحافظ على علاقاتك وصداقاتك.. تتحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تجتهد وتعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.
عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعدا لمعالجة أي أمر عائلي أو شخصي بهدوء وروية.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يمنحك حضورا أخاذا ويعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.
مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب المواقف بسبب مرونتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن العيش وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تقود من حولك نحو إنجازات وتطورات مهمة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك السادس ويمنحك ذلك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.
مهنيا وماليا: تناغم القمر مع أورانوس يدعمك اليوم ويُساعدُك أن تستدعي قوّتَك الداخلية وأن تُخطّط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك