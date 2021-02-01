ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب ينتقد تجاهل الحكومة لتعديلات المجلس فى الموازنة العامة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:48 م
النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
انتقد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة لتعديلات المجلس فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 /2021، متسائلا: "لماذا تتجاهل الحكومة تعديلات مجلس النواب فى الموازنة رغم انه حق أصيل للمجلس فى إجراء أى تعديلات؟".

واستشهد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية، بعدم تطبيق الحافز الذى أقره المجلس فى الموازنة لمدرسى الصفوف الأولى الابتدائى، "أولى وتانية وثالثة ابتدائى"، مؤكدا أنه لم يتم تطبيقه.

وأشار النائب، إلى أنه كانت هناك أيضا تعديلات فى موازنة قطاع الصحة، لم يتم تطبيقها حتى الآن. 

وانتقد ياسر عمر، في تعقيبه على وزير المالية، عدم تضمن البيان آلية دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت