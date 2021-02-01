نائب ينتقد تجاهل الحكومة لتعديلات المجلس فى الموازنة العامة

انتقد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة لتعديلات المجلس فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 /2021، متسائلا: "لماذا تتجاهل الحكومة تعديلات مجلس النواب فى الموازنة رغم انه حق أصيل للمجلس فى إجراء أى تعديلات؟".





واستشهد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية، بعدم تطبيق الحافز الذى أقره المجلس فى الموازنة لمدرسى الصفوف الأولى الابتدائى، "أولى وتانية وثالثة ابتدائى"، مؤكدا أنه لم يتم تطبيقه.





وأشار النائب، إلى أنه كانت هناك أيضا تعديلات فى موازنة قطاع الصحة، لم يتم تطبيقها حتى الآن.





وانتقد ياسر عمر، في تعقيبه على وزير المالية، عدم تضمن البيان آلية دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.