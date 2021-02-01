بعد توصيات الرئيس السيسي .. هكذا دعمت الجامعات الأهلية البرامج الجديدة ومنح المتفوقين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.









من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك مطلب واضح بزيادة قبول الطلاب في الكليات التي ترتبط بوظائف المستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق هذا النهج من خلال زيادة أعداد المقبولين في الكليات المطلوبة في سوق العمل والتوسع في البرامج الخاصة به ، وذلك تم تتطبيقه من خلال تزويد كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية ، والاهتمام بالبرامج المتختصة بوظائف المستقبل.





واضاف المصدر لصدى البلد، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مزيد من الجامعات الاهلية التي تقدم العديد من التخصصات والبرامج الجديدة بالاضافة مزيد من المنح للطلاب المتفوقين بحيث لا يكون التعليم قاصر على فئة معينة انما متاح للجميع، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج تدعم وجود الطلاب المصريين في الجامعات المصرية وعدم السفر للخراج للدراسة.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".





وأكد الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة شهدت، توزيع المنح الدراسية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب وعددها 32 منحة، ويتم توزيعها اليوم بفاعلية يحضرها عدد من أعضاء مجلس الأمناء والجمعيات الأهلية.





وأضاف الدكتور أشرف سعد، أن المنحة الرئاسية مخصصة لأوائل الطلاب وفقًا لمجموع الثانوية العامة، واللغة الإنجليزية، موضحا أن المنح الدراسية تغطي تكاليف الدراسة طوال فترة دراسة الطالب بالجامعة بشرط الحفاظ على تفوقه، وعدم التحويل من جامعة لأخرى.



