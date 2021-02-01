البحث العلمي تعلن عقد أنشطة جديدة بالتعاون مع الدولي للهندسة الوراثية.. تفاصيل التقديم

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http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%84/?lang=ar وجدير بالذكر أنه فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، تنظم المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN عن مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية Beamline for Schools. اقرأ أيضا : الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات

واكدت أن هذه المسابقة فيزيائية موجه لطلاب المدارس الثانوية فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورغ المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية.

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ولمزيد من المعلومات زيارة هذا الرابط : http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/sesame/?lang=ar ولمزيد من المعلومات زيارة هذا الرابط : واكدت أن هذه المسابقة فيزيائية موجه لطلاب المدارس الثانوية فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورغ المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية. وجدير بالذكر أنه فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، تنظم المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN عن مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية Beamline for Schools.

علنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى فى إطار التعاون بين الأكاديمية مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB عن قيام المركز بدعم عقد وإقامة أنشطة علمية فى الدول الأعضاء، تشمل الأنشطة العلمية إقامة وعقد ورش عمل ودورات تدريبية نظرية وعملية ومؤتمرات واجتماعات علمية.وأوضحت الأكاديمية أن هذا الدورات والمؤتمرات تهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين والمجتمع المدني وصانعي القرار لهذا سيتم إعطاء الأولوية للأنشطة العلمية التى تتناول موضوعات ذات أهمية على المستوى الوطني والإقليمي.وأشارت إلى أنه مزيد من التفاصيل يمكن الدخول على هذا الرابط: